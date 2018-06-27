Чиновница потребовала по миллиону рублей от "Дождя" и москвича из-за сюжета о ее "тайном особняке" Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Материал о Булаевой вышел в марте. Степанян, живущий с семьей из пяти человек в коммунальной квартире в Пресненском районе, рассказал, что управляющая компания выставляет завышенные счета за услуги ЖКХ и работает без лицензии, а Мосжилинспекция не реагирует на это. Степанян провел расследование и обнаружил у главы инспекции по ЦАО дом в подмосковном Алабушево, не указанный в декларации о доходах. Второй дом на том же участке чиновница, по его данным, задекларировала частично, указав меньшую площадь.



В сюжете отмечалось, что, согласно декларации, годовой заработок Булаевой составляет более трех миллионов рублей. При этом она выставила один из домов на продажу, оценив его в 15,5 миллиона рублей. Степанян также рассказывал, что дом строили работники управляющей компании, которым Булаева не заплатила. Прокурорская проверка подтвердила неполноту сведений в декларации главы Мосжилинспекции по ЦАО, она была привлечена к дисциплинарной ответственности и продолжает занимать свой пост.



В иске к "Дождю" и Степаняну Булаева требует признать не соответствующими действительности сведения из материала на сайте и в YouTube-аккаунте телеканала, удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. Кроме того, она просит взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.



В иске также говорится, что Булаева получила все принадлежащие ей участки и строения по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, а налоги по ним выплачиваются в полном объеме. Кроме того, претензии вызвала фраза Степаняна: "Я так считаю, что она украла у моих детей. Вот этим ее бездействием. Вот эти сто с лишним тысяч я мог бы потратить на свою семью, на своих детей".



Начальница Мосжилинспекции по Центральному округу Москвы Надежда Булаева подала в суд на телеканал "Дождь" из-за сюжета о том, что у нее есть незадекларированная недвижимость. Вторым ответчиком выступает москвич Сергей Степанян, рассказавший телеканалу о ситуации.Материал о Булаевой вышел в марте. Степанян, живущий с семьей из пяти человек в коммунальной квартире в Пресненском районе, рассказал, что управляющая компания выставляет завышенные счета за услуги ЖКХ и работает без лицензии, а Мосжилинспекция не реагирует на это. Степанян провел расследование и обнаружил у главы инспекции по ЦАО дом в подмосковном Алабушево, не указанный в декларации о доходах. Второй дом на том же участке чиновница, по его данным, задекларировала частично, указав меньшую площадь.В сюжете отмечалось, что, согласно декларации, годовой заработок Булаевой составляет более трех миллионов рублей. При этом она выставила один из домов на продажу, оценив его в 15,5 миллиона рублей. Степанян также рассказывал, что дом строили работники управляющей компании, которым Булаева не заплатила. Прокурорская проверка подтвердила неполноту сведений в декларации главы Мосжилинспекции по ЦАО, она была привлечена к дисциплинарной ответственности и продолжает занимать свой пост.В иске к "Дождю" и Степаняну Булаева требует признать не соответствующими действительности сведения из материала на сайте и в YouTube-аккаунте телеканала, удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. Кроме того, она просит взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.В иске также говорится, что Булаева получила все принадлежащие ей участки и строения по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, а налоги по ним выплачиваются в полном объеме. Кроме того, претензии вызвала фраза Степаняна: "Я так считаю, что она украла у моих детей. Вот этим ее бездействием. Вот эти сто с лишним тысяч я мог бы потратить на свою семью, на своих детей".



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