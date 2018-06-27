Чиновница потребовала по миллиону рублей от "Дождя" и москвича из-за сюжета о ее "тайном особняке"

Начальница Мосжилинспекции по Центральному округу Москвы Надежда Булаева подала в суд на телеканал "Дождь"
из-за сюжета
о том, что у нее есть незадекларированная недвижимость. Вторым ответчиком выступает москвич Сергей Степанян, рассказавший телеканалу о ситуации.
Материал о Булаевой вышел в марте. Степанян, живущий с семьей из пяти человек в коммунальной квартире в Пресненском районе, рассказал, что управляющая компания выставляет завышенные счета за услуги ЖКХ и работает без лицензии, а Мосжилинспекция не реагирует на это. Степанян провел расследование и обнаружил у главы инспекции по ЦАО дом в подмосковном Алабушево, не указанный в декларации о доходах. Второй дом на том же участке чиновница, по его данным, задекларировала частично, указав меньшую площадь.
В сюжете отмечалось, что, согласно декларации, годовой заработок Булаевой составляет более трех миллионов рублей. При этом она выставила один из домов на продажу, оценив его в 15,5 миллиона рублей. Степанян также рассказывал, что дом строили работники управляющей компании, которым Булаева не заплатила. Прокурорская проверка подтвердила неполноту сведений в декларации главы Мосжилинспекции по ЦАО, она была привлечена к дисциплинарной ответственности и продолжает занимать свой пост.
В иске к "Дождю" и Степаняну Булаева требует признать не соответствующими действительности сведения из материала на сайте и в YouTube-аккаунте телеканала, удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. Кроме того, она просит взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.
В иске также говорится, что Булаева получила все принадлежащие ей участки и строения по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, а налоги по ним выплачиваются в полном объеме. Кроме того, претензии вызвала фраза Степаняна: "Я так считаю, что она украла у моих детей. Вот этим ее бездействием. Вот эти сто с лишним тысяч я мог бы потратить на свою семью, на своих детей".