NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
июня
pda
Поиск
Архив

Чиновница потребовала по миллиону рублей от "Дождя" и москвича из-за сюжета о ее "тайном особняке"
27 июня 2018 г. | Время публикации 09:03
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Начальница Мосжилинспекции по Центральному округу Москвы Надежда Булаева подала в суд на телеканал "Дождь" из-за сюжета о том, что у нее есть незадекларированная недвижимость. Вторым ответчиком выступает москвич Сергей Степанян, рассказавший телеканалу о ситуации.

Материал о Булаевой вышел в марте. Степанян, живущий с семьей из пяти человек в коммунальной квартире в Пресненском районе, рассказал, что управляющая компания выставляет завышенные счета за услуги ЖКХ и работает без лицензии, а Мосжилинспекция не реагирует на это. Степанян провел расследование и обнаружил у главы инспекции по ЦАО дом в подмосковном Алабушево, не указанный в декларации о доходах. Второй дом на том же участке чиновница, по его данным, задекларировала частично, указав меньшую площадь.

В сюжете отмечалось, что, согласно декларации, годовой заработок Булаевой составляет более трех миллионов рублей. При этом она выставила один из домов на продажу, оценив его в 15,5 миллиона рублей. Степанян также рассказывал, что дом строили работники управляющей компании, которым Булаева не заплатила. Прокурорская проверка подтвердила неполноту сведений в декларации главы Мосжилинспекции по ЦАО, она была привлечена к дисциплинарной ответственности и продолжает занимать свой пост.

В иске к "Дождю" и Степаняну Булаева требует признать не соответствующими действительности сведения из материала на сайте и в YouTube-аккаунте телеканала, удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. Кроме того, она просит взыскать с ответчиков по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

В иске также говорится, что Булаева получила все принадлежащие ей участки и строения по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, а налоги по ним выплачиваются в полном объеме. Кроме того, претензии вызвала фраза Степаняна: "Я так считаю, что она украла у моих детей. Вот этим ее бездействием. Вот эти сто с лишним тысяч я мог бы потратить на свою семью, на своих детей".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.06.2018   11:42
4
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 27 июня 2018 г. // Последняя новость 10:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>