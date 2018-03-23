Москвичи перепродают "футбольные" карты "Тройка" в 7,5 раза дороже номинала

23 марта 2018 г. Бесплатные билеты на концерты в "Олимпийском" для молодых избирателей продают на сайтах объявлений

Билеты на концерт "Зачем молчать, когда есть голос" бесплатно раздавали 18 марта на избирательных участках москвичам младше 25 лет. Стоимость билетов на сайтах частных объявлений - от 200 до 15000 рублей.