Москвичи перепродают "футбольные" карты "Тройка" в 7,5 раза дороже номинала

Жители Москвы перепродают в интернете проездные билеты "Тройка", посвященные чемпионату мира по футболу, в среднем в 7,5 раза дороже номинальной стоимости транспортной карты. Об этом агентству "Москва"
рассказали в пресс-службе сервиса объявлений "Юла".
"Москвичи оказались более предприимчивы, чем петербуржцы: в столице объявлений на "Юле" о продаже памятных карт в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге. "Тройку" можно приобрести в среднем за 375 рублей, что дороже номинала (50 рублей) в 7,5 раза. Средняя цена карты "Тройка-Подорожник" - 285 рублей. Ее обычная стоимость - 60 рублей, то есть в 4,8 раза дешевле", - рассказали в пресс-службе сервиса. Кроме того, в интернете есть объявление о продаже проездной карты "Подорожник" волонтера чемпионата мира с символикой FIFA за 20 тысяч рублей.
Это не первый случай подобной спекуляции: в марте на сайтах частных объявлений "Юла" и Avito появились объявления о продаже билетов на концерты Димы Билана, Полины Гагариной, Егора Крида и других артистов в спорткомплексе "Олимпийский"
. Билеты на концерты под общим названием "Зачем молчать, когда есть голос" бесплатно раздавали 18 марта на избирательных участках москвичам младше 25 лет, которые в первый раз выбирали президента страны. Стоимость билетов на сайте "Юла" начиналась от 300 рублей и достигала пяти тысяч рублей за штуку. А в первый день появления билетов в продаже пользователи купили каждый восьмой лот.