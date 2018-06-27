Фэшн-блогер заявила в полицию на московского таксиста-насильника, там ее назвали "психичкой" Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



Пострадавшая рассказала о нападении в своем



"Мне повезло - удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи", - пишет Брэйн. 26 июня девушка подала заявление в полицию и сняла побои. "Под правым глазом у меня теперь красуется мощный такой фонарь - когда я пыталась вырваться из лап офигевшего ублюдка, он ударил меня по лицу", - рассказала блогер.



По ее словам, Uber отказался предоставить ей госномер машины и телефон водителя. Таксиста Рамазана Магомедова нашли по камерам видеонаблюдения и взяли с него подписку о невыезде. Однако полиция и следствие, по словам потерпевшей, оказывают на нее "мощнейший прессинг", вынуждая забрать заявление.



"Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации", - сообщает Брэйн. При этом девушка проходила медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови.



"Напрямую они, конечно же, не говорят "забирай заявление", - рассказала Брэйн корреспонденту "Говорит Москва". - Вчера они долго удерживали меня в кабинете, не давая выйти за территорию участка даже за водой. Они оскорбляли меня, использовали ненормативную лексику, били кулаками по столу, в буквальном смысле орали, что я наркоманка, психичка, хотя я разговаривала с ними абсолютно спокойно".



Брэйн призналась, что "некоторые факты не соответствуют тому, что полиция накопала", и объяснила это сильным стрессом. "Многие детали мгновенно стерлись из моей головы, так как я была в полнейшем стрессе, меня трясло и единственным, о чем я думала - как спасти себя, а не о том, какие магазины были напротив и какого цвета машина", - отметила девушка. По ее словам, жена таксиста "теперь обивает пороги ОВД". Брэйн опасается действий со стороны "горных друзей" водителя, так как у него остался адрес клиентки. Сервис Uber заблокировал таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку - журналиста и фэшн-блогера Анну Брэйн. "Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросам правоохранительных органов", - сообщила радиостанции "Говорит Москва" менеджер по связям с общественностью Uber Светлана Воронина.Пострадавшая рассказала о нападении в своем Facebook . Инцидент произошел вечером 25 июня, когда девушка возвращалась на такси из гостей. На полпути к дому клиентки водитель "неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону", завез ее в безлюдное место в районе "Шаболовской" и попытался изнасиловать."Мне повезло - удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи", - пишет Брэйн. 26 июня девушка подала заявление в полицию и сняла побои. "Под правым глазом у меня теперь красуется мощный такой фонарь - когда я пыталась вырваться из лап офигевшего ублюдка, он ударил меня по лицу", - рассказала блогер.По ее словам, Uber отказался предоставить ей госномер машины и телефон водителя. Таксиста Рамазана Магомедова нашли по камерам видеонаблюдения и взяли с него подписку о невыезде. Однако полиция и следствие, по словам потерпевшей, оказывают на нее "мощнейший прессинг", вынуждая забрать заявление."Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации", - сообщает Брэйн. При этом девушка проходила медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови."Напрямую они, конечно же, не говорят "забирай заявление", - рассказала Брэйн корреспонденту "Говорит Москва". - Вчера они долго удерживали меня в кабинете, не давая выйти за территорию участка даже за водой. Они оскорбляли меня, использовали ненормативную лексику, били кулаками по столу, в буквальном смысле орали, что я наркоманка, психичка, хотя я разговаривала с ними абсолютно спокойно".Брэйн призналась, что "некоторые факты не соответствуют тому, что полиция накопала", и объяснила это сильным стрессом. "Многие детали мгновенно стерлись из моей головы, так как я была в полнейшем стрессе, меня трясло и единственным, о чем я думала - как спасти себя, а не о том, какие магазины были напротив и какого цвета машина", - отметила девушка. По ее словам, жена таксиста "теперь обивает пороги ОВД". Брэйн опасается действий со стороны "горных друзей" водителя, так как у него остался адрес клиентки.



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