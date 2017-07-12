ТРЦ "Афимолл Сити" начал внеплановую проверку систем противопожарной безопасности

Столичный торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" начал внеплановую проверку систем противопожарной безопасности после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе компании AFI Development. Проверка коснется как арендаторов, так и общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации. Ранее проверку в "Афимолл Сити" провели сотрудники МЧС России.
В пресс-службе добавили, что ежедневно торговый центр, расположенный в "Москва-Сити", посещают от 100 до 120 тысяч человек. Плановые проверки пожарной безопасности и технических систем проходят раз в квартал. "Каждый арендатор перед открытием проходит тщательную проверку на техническую и противопожарную безопасность. Иногда запланированное открытие даже переносится из-за того, что монтажные работы арендатора выполнены с отклонением от проектной документации в нарушение норм пожарной безопасности", - пояснила операционный директор ТРЦ "Афимолл Сити" Алла Ногай.
Между тем в 2014 году сообщалось
, что в ходе проверок в деятельности ММДЦ "Москва-Сити" и ТРЦ "Афимолл-Сити" были выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем компания-собственник АКОО "Белгейт Констракшнз Лимитед" привлечена к административной ответственности и оштрафована на общую сумму 300 тысяч рублей. Прокурор Центрального округа внес в адрес генерального директора управляющей компании ООО "Афи Рус" представление с требованием устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, носящие системный характер, однако этого сделано не было. В Замоскворецкий районный суд было направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ "Афимолл-Сити" и запретить эксплуатацию торгового центра.
Нынешние проверки безопасности торговых центров связаны с трагедией в Кемерово, произошедшей в минувшие выходные: в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека
. В больницах остаются 11 пострадавших, самый тяжелый из них - 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна четвертого этажа. По сообщениям МЧС, в торговом центре практически на всей площади пожара обрушилась кровля. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
В связи с инцидентом министерство потребительского рынка и услуг Московской области обратилось к владельцам ТЦ
с просьбой провести проверки наличия и работоспособности средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах. С сотрудниками торговых центров рекомендуется провести инструктаж по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и действий в экстренной ситуации.