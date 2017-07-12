ТРЦ "Афимолл Сити" начал внеплановую проверку систем противопожарной безопасности

26 марта 2018 г. Владельцев торговых центров Подмосковья призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово

Владельцам подмосковных ТЦ рекомендовали провести проверку средств пожаротушения и провести инструктаж с сотрудниками по вопросу соблюдения норм безопасности. Между тем о халатности владельцев ТЦ сообщалось еще в прошлом году.