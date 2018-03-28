

В Домодедово перед взлетом задымился Boeing 737 Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Командир лайнера сообщил о задымлении в направлявшемся на взлет воздушном судне, после чего было применено экстренное торможение. "Командир доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Применено экстренное торможение. Все пассажиры эвакуированы по надувным трапам", - рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, никто не пострадал.



Тем временем ТАСС сообщает, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус". "По предварительной информации, в процессе разбега [самолета] экипаж сообщил о задымлении в салоне. Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно, на борту [находились] 7 членов экипажа, 129 пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили агентству в Росавиации.



Взлет был прерван в 21:51, рассказали в пресс-службе ведомства



Воздушная гавань не закрывалась и работает в штатном режиме. При этом в Домодедово рассказали ТАСС, что после инцидента в аэропорту временно перестала работать одна взлетная полоса. Там отметили, что с ВПП-2 не осуществляется взлет и посадка до буксировки задымившегося лайнера на место стоянки. "В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1", - уточнили в пресс-службе аэропорта.



Уже после полуночи СМИ сообщили о том, что взлетная полоса аэропорта "Домодедово" возобновила работу после инцидента. "Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме", - объяснили в пресс-службе аэропорта.



В московском аэропорту "Домодедово" вечером во вторник, 27 марта, на взлетной полосе задымился самолет, готовившийся к вылету в Новосибирск. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, из-за происшествия пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.Командир лайнера сообщил о задымлении в направлявшемся на взлет воздушном судне, после чего было применено экстренное торможение. "Командир доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Применено экстренное торможение. Все пассажиры эвакуированы по надувным трапам", - рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, никто не пострадал.Тем временем ТАСС сообщает, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус". "По предварительной информации, в процессе разбега [самолета] экипаж сообщил о задымлении в салоне. Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно, на борту [находились] 7 членов экипажа, 129 пассажиров. Пострадавших нет", - сообщили агентству в Росавиации.Взлет был прерван в 21:51, рассказали в пресс-службе ведомства Агентству городских новостей "Москва" . В Росавиации добавили, что посдле эвакуации все пассажиры находятся в терминале аэропорта.Воздушная гавань не закрывалась и работает в штатном режиме. При этом в Домодедово рассказали ТАСС, что после инцидента в аэропорту временно перестала работать одна взлетная полоса. Там отметили, что с ВПП-2 не осуществляется взлет и посадка до буксировки задымившегося лайнера на место стоянки. "В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1", - уточнили в пресс-службе аэропорта.Уже после полуночи СМИ сообщили о том, что взлетная полоса аэропорта "Домодедово" возобновила работу после инцидента. "Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме", - объяснили в пресс-службе аэропорта.



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