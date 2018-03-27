

Вторничный снегопад в Москве станет последним в сезоне, обещают синоптики Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"За ночь в Москве выпало от одного до трех сантиметров снега, это прирост



Также синоптик отметила, что в дальнейшем ожидается погода без существенных осадков и прироста снега не будет, однако из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает не сразу. Как отмечается



Потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов. В четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, в субботу могут пройти небольшие осадки. Все это время будут сохраняться условия для гололедицы, в связи с чем пешеходам рекомендуется быть осторожными. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что сегодняшний снегопад станет последним в сезоне. Об этом сообщает РИА "Новости" "За ночь в Москве выпало от одного до трех сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега . За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще один сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы", — отметила Позднякова. По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 сантиметра.Также синоптик отметила, что в дальнейшем ожидается погода без существенных осадков и прироста снега не будет, однако из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает не сразу. Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, в ближайшие дни в столице будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в среду, 28 марта, в столице будет 8–10 градусов ниже ноля, а в ночь на четверг, 29 марта, температура опустится до минус восьми — минус 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют минус один — плюс один градус.Потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов. В четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, в субботу могут пройти небольшие осадки. Все это время будут сохраняться условия для гололедицы, в связи с чем пешеходам рекомендуется быть осторожными.



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