NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
марта
pda
Поиск
Архив

Вторничный снегопад в Москве станет последним в сезоне, обещают синоптики
27 марта 2018 г. | Время публикации 11:52 | Последние изменения 14:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что сегодняшний снегопад станет последним в сезоне. Об этом сообщает РИА "Новости".

"За ночь в Москве выпало от одного до трех сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще один сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы", — отметила Позднякова. По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 сантиметра.

Также синоптик отметила, что в дальнейшем ожидается погода без существенных осадков и прироста снега не будет, однако из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает не сразу. Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, в ближайшие дни в столице будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в среду, 28 марта, в столице будет 8–10 градусов ниже ноля, а в ночь на четверг, 29 марта, температура опустится до минус восьми — минус 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют минус один — плюс один градус.

Потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов. В четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, в субботу могут пройти небольшие осадки. Все это время будут сохраняться условия для гололедицы, в связи с чем пешеходам рекомендуется быть осторожными.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада
27 марта 2018 г.
Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада
На дорогах Москвы наблюдаются заторы в 7 баллов. Садовое кольцо загружено от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе и на северо-западе, МКАД - на юге и западе, а также на северо-западе.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.03.2018   19:06
5
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 27 марта 2018 г. // Последняя новость 19:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>