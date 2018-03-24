

Закрытие конечных станций Таганско-Краснопресненской линии обернулось коллапсом для электричек Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Напомним, помимо компенсационных автобусов "КМ-1" и "КМ-2", следующих по выделенным полосам до станции метро "Котельники", в районе курсирует компенсационный автобус "КМ-3" для тех, кто привык на Выхино садиться в электричку и ехать в область или в центр: из Выхино автобус везет пассажиров на ближайшую станцию Казанского направления Вешняки. С другой стороны, автобус идет как экспресс и не делает по пути никаких остановок, что для некоторых пассажиров может стать неприятным сюрпризом.



Решив провести эксперимент, журналист доехал до Малаховки и оттуда попытался выехать в Москву, однако его ждал еще один неприятный сюрприз. В будни, как выясняется, после электрички в 11.03 следующий поезд на Москву идет в 12.50, а информации об альтернативных маршрутах попросту нет. Их функцию выполняют маршрутки, водители которых не дают никаких справок. При этом на дороге из Малаховки в сторону Люберец возникла мертвая пробка, из-за которой путь занял ровно два часа. Автобусы, которые не являются экспрессами, тратят на свой обычный маршрут по нескольку часов, а автомобилисты также вынуждены простаивать в пробке, из-за чего пресс-служба Центра организации дорожного движения призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом.



Пересев на электричку, журналист обнаружил, что голосовой информации о сложившейся ситуации и альтернативных маршрутах там практически нет: машинист объявляет, что станцию Выхино поезд проследует без остановки, а о том, что от Вешняков до Выхино курсирует тот же компенсационный автобус-экспресс, не сообщается. "Почему нельзя было на эту неделю отменить плановые работы и пустить электрички с уменьшенными интервалами?", - недоумевает журналист.



Недельное закрытие участка Таганско-Краснопресненской линии обернулось коллапсом для пассажиров электричек, прибывающих в столицу с Казанского направления. Интервал между электричками составляет почти два часа, а функцию альтернативных видов транспорта выполняют маршрутки. Дорога в сторону Люберец превратилась в гигантскую пробку, а машинисты электричек не сообщают о компенсационных маршрутах. Об этом пишет "Московский комсомолец" Напомним, помимо компенсационных автобусов "КМ-1" и "КМ-2", следующих по выделенным полосам до станции метро "Котельники", в районе курсирует компенсационный автобус "КМ-3" для тех, кто привык на Выхино садиться в электричку и ехать в область или в центр: из Выхино автобус везет пассажиров на ближайшую станцию Казанского направления Вешняки. С другой стороны, автобус идет как экспресс и не делает по пути никаких остановок, что для некоторых пассажиров может стать неприятным сюрпризом.Решив провести эксперимент, журналист доехал до Малаховки и оттуда попытался выехать в Москву, однако его ждал еще один неприятный сюрприз. В будни, как выясняется, после электрички в 11.03 следующий поезд на Москву идет в 12.50, а информации об альтернативных маршрутах попросту нет. Их функцию выполняют маршрутки, водители которых не дают никаких справок. При этом на дороге из Малаховки в сторону Люберец возникла мертвая пробка, из-за которой путь занял ровно два часа. Автобусы, которые не являются экспрессами, тратят на свой обычный маршрут по нескольку часов, а автомобилисты также вынуждены простаивать в пробке, из-за чего пресс-служба Центра организации дорожного движения призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом.Пересев на электричку, журналист обнаружил, что голосовой информации о сложившейся ситуации и альтернативных маршрутах там практически нет: машинист объявляет, что станцию Выхино поезд проследует без остановки, а о том, что от Вешняков до Выхино курсирует тот же компенсационный автобус-экспресс, не сообщается. "Почему нельзя было на эту неделю отменить плановые работы и пустить электрички с уменьшенными интервалами?", - недоумевает журналист.



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Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 27.03.2018 19:06 5 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00