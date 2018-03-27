На Манежной площади открылся временный мемориал погибшим при пожаре в Кемерово

Люди начали приходить к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы в память жертв пожара в Кемерово. Доступ туда открылся около 16:30, и всего за несколько минут это место посетили несколько сотен человек, сообщает корреспондент "Интерфакса"
.
У входа в Александровский сад установлен баннер с надписью "Кемерово". 25.03.2018. Мы с тобой", там вывешены фотографии жертв трагедии и зажжены поминальные свечи. На Манежной площади дежурят усиленные наряды полиции и сотрудники Росгвардии, вход туда возможен лишь после прохождения через металлодетекторы.
Волонтеры в белых плащах раздают желающим цветы, свечи и мягкие игрушки. Один из волонтеров признался РБК
, что его "наняла мэрия", но помогать он согласился "абсолютно бесплатно": "У нас в вузе (РГГУ) был мэрией объявлен сбор добровольцев, и я согласился", - сказал молодой человек.
Мемориал посетил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС. Он осмотрел портреты погибших и возложил букет алых гвоздик. По словам волонтеров, мэр пробыл на Манежной недолго: "очень быстро возложил [цветы] и уехал". На площади также побывали чиновники городского правительства, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
Напомним, власти Москвы организовали мемориал на Манежной площади по просьбе председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова. Приносить цветы, свечи и игрушки в память о погибших кемеровчанах можно будет и завтра. Между тем в соцсетях москвичи продолжают кооперироваться на "несогласованную" акцию памяти на Пушкинской площади. На странице мероприятия в Facebook
намерение прийти подтвердили 7 тысяч человек.
Журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко анонсировали проведение акции памяти на Пушкинской еще до того, как в мэрии одобрили вариант Манежной площади и до объявления национального траура. Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников пообещал, что людей у памятника Пушкину не будут разгонять
, но призвал приходить на Манежную площадь, где мероприятие организовано "со всеми мерами предосторожности и безопасности".
Ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев сообщил в своем Twitter
со ссылкой на источник, имеющий отношение к организации акции на Манежной площади, что "было указание Собянина "перехватывать повестку" после того, как Навальный поддержал акцию на Пушкинской площади".
По словам
пользователей, на Пушкинской площади уже собираются полицейские и отсекают пешеходное пространство у памятника от проезжей части.
"Наши планы на сегодняшний вечер не меняются - мы по-прежнему выйдем на Пушкинскую в 19-00", - сообщила
Лиза Сурганова. Она отметила, что "при собрании большого количества людей может произойти все что угодно", и подчеркнула, что "здесь каждый сам принимает решение, куда и когда выходить, и сам несет за себя ответственность".