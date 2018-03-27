На Манежной площади открылся временный мемориал погибшим при пожаре в Кемерово

27 марта 2018 г. Мэр Москвы разрешил почтить память погибших в Кемерово на Манежной площади. На Пушкинской готовится "молчаливый сбор"

В соцсетях звучат призывы прийти к памятнику Пушкину в 19:00. Акция не согласована с властями. "Мы будем без плакатов и лозунгов - пусть это будет молчаливый сбор", - объяснили организаторы. Мэр Москвы поручил выделить специальное место для возложения цветов на Манежной площади.