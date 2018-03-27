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Мэр Москвы разрешил почтить память погибших в Кемерово на Манежной площади. На Пушкинской готовится "молчаливый сбор"
27 марта 2018 г. | Время публикации 13:36 | Последние изменения 15:35
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В социальных сетях распространяется призыв к жителям Москвы выйти вечером во вторник на Пушкинскую площадь, чтобы почтить память жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Акция намечена на 19:00. На странице мероприятия в Facebook организаторами значатся журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко.

"Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость - потому что такого просто не должно быть. Эта акция не согласована с властями. Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов - пусть это будет молчаливый сбор", - говорится в сообщении. Дзядко на своей странице в Facebook отметил, что "где и когда будет точка сбора стоящих молча людей, должны сказать нам не политики (я тогда никуда не пойду), а мы сами".

Власти пообещали не разгонять акцию на Пушкинской
Нюта Федермессер: "Я объявляю национальный траур"

Пользователи соцсетей также призывали объявить национальный траур по погибшим в Кемерово. В частности, российская супермодель и филантроп Наталья Водянова создала петицию с соответствующим требованием. "Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии!" - говорится в тексте, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и Генпрокуратуре.

Изначально официальный трехдневный траур по погибшим в пожаре был объявлен только в Кемеровской области. Во вторник траур в знак солидарности стали объявлять и другие отдельные города и регионы России. Путин подписал указ об общенациональном трауре только во вторник днем, то есть спустя два дня после трагедии. Днем траура объявлено 28 марта.

Раньше президента национальный траур "объявила" на своей странице в Facebook основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. "Мне больно, и мне стыдно. Это очень отличается от Беслана, от Норд-Ост, от всего отличается. Так как тут нет террористов, тут винить кроме нас самих некого... <...> Тут виноваты мы все. Каждый. Мы все поддерживаем эту систему лжи и коррупции", - написала она.

Политик Дмитрий Гудков до подписания документа Путиным на своей странице отметил, что "траур не назначается указом", и призвал прийти вечером на Пушкинскую площадь. "В Москве нет траура. У нас в сердцах он есть, а в мэрии у Собянина - нет. И не нужно. Траур не назначается указом. Мне все равно, будут зубоскалить по телевидению штатные юмористы - или в "ток-шоу" серьезно будут рассылать проклятия всему миру. Главное, что мы чувствуем и знаем сами. У нас - траур", - пишет он.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади место, где можно будет почтить память погибших при пожаре, сообщает "Интерфакс". По словам градоначальника, с такой просьбой обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Собянин распорядился создать на площади "комфортный проход", чтобы москвичам "было удобно положить цветы и отдать память погибшим".
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