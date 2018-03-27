Мэр Москвы разрешил почтить память погибших в Кемерово на Манежной площади. На Пушкинской готовится "молчаливый сбор"

В социальных сетях распространяется призыв к жителям Москвы выйти вечером во вторник на Пушкинскую площадь, чтобы почтить память жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"
. Акция намечена на 19:00. На странице мероприятия в Facebook
организаторами значатся журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко.
"Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость - потому что такого просто не должно быть. Эта акция не согласована с властями. Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов - пусть это будет молчаливый сбор", - говорится в сообщении. Дзядко на своей странице в Facebook
отметил, что "где и когда будет точка сбора стоящих молча людей, должны сказать нам не политики (я тогда никуда не пойду), а мы сами".Власти пообещали не разгонять акцию на Пушкинской
Нюта Федермессер: "Я объявляю национальный траур"
Пользователи соцсетей также призывали объявить национальный траур по погибшим в Кемерово. В частности, российская супермодель и филантроп Наталья Водянова создала петицию
с соответствующим требованием. "Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии!" - говорится в тексте, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и Генпрокуратуре.
Изначально официальный трехдневный траур по погибшим в пожаре был объявлен только в Кемеровской области. Во вторник траур в знак солидарности стали объявлять и другие отдельные города и регионы России
. Путин подписал указ об общенациональном трауре
только во вторник днем, то есть спустя два дня после трагедии. Днем траура объявлено 28 марта.
Раньше президента национальный траур "объявила" на своей странице в Facebook основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер
. "Мне больно, и мне стыдно. Это очень отличается от Беслана, от Норд-Ост, от всего отличается. Так как тут нет террористов, тут винить кроме нас самих некого... <...> Тут виноваты мы все. Каждый. Мы все поддерживаем эту систему лжи и коррупции", - написала она.
Политик Дмитрий Гудков до подписания документа Путиным на своей странице отметил
, что "траур не назначается указом", и призвал прийти вечером на Пушкинскую площадь. "В Москве нет траура. У нас в сердцах он есть, а в мэрии у Собянина - нет. И не нужно. Траур не назначается указом. Мне все равно, будут зубоскалить по телевидению штатные юмористы - или в "ток-шоу" серьезно будут рассылать проклятия всему миру. Главное, что мы чувствуем и знаем сами. У нас - траур", - пишет он.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади место, где можно будет почтить память погибших при пожаре, сообщает "Интерфакс"
. По словам градоначальника, с такой просьбой обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Собянин распорядился создать на площади "комфортный проход", чтобы москвичам "было удобно положить цветы и отдать память погибшим".