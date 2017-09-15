Мосэкомониторинг начнет работать круглосуточно до конца года

12 марта 2018 г. Обновленный сайт "Мосэкомониторинга" открылся в тестовом режиме спустя полгода

На обновленном сайте "Мосэкомониторинга" появился специальный раздел, посвященный загрязнению воздуха. На нем в режиме реального времени демонстрируются данные с автоматических станций. Сайт работает в тестовом режиме.