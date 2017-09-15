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Мосэкомониторинг начнет работать круглосуточно до конца года
27 марта 2018 г. | Время публикации 14:10
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы планируют увеличить мощность "Мосэкомониторинга" и обновить техническую часть системы. В дальнейшем систему экологического мониторинга планируется сделать единой для всей столичной агломерации, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Его цитирует ТАСС.

"Сейчас активно будет происходит замена отслужившего оборудования. В планах есть увеличить мощность московского экомониторинга, потому круг тех задач, которые перед нами стоят, расширяется. <> Мы уже не разделяемся с Московской областью, у нас общие проблемы. На мой взгляд, система экомониторинга должна быть тоже совместная, единая. В том числе по предупреждению непосредственных сценариев развития погодных аномалий", - сказал он.

В частности, до конца года Мосэкомониторинг планируется перевести на круглосуточный режим работы, передает агентство "Москва". "Естественно, у нас сейчас будет активно происходить и замена уже отслужившего оборудования, и в планах на этот год есть задача установить дополнительные станции мониторинга в столичном регионе, потому что расширяется круг задач, которые перед ними стоят", - сказал Кульбачевский.

Напомним, в сентябре прошлого года сайт "Мосэкомониторинга", на котором приводились подробные данные о состоянии воздуха с 56 станций по всей Москве, неожиданно закрылся на модернизацию, причем это произошло накануне сильных выбросов сероводорода, о которых было известно заранее.

Справки о состоянии воздуха публиковалась на объединенном сайте мэрии Москвы, однако информация была сведена к минимуму. Изначально чиновники утверждали, что сайт "Мосэкомониторинга" возобновит работу через два месяца. Позднее Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря. Когда и этот срок был сорван, пресс-служба департамента объявила, что сайт заработает до конца февраля, однако этого также не произошло.

В конце января Гринпис России обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека по поводу затянувшейся модернизации. А в феврале "Альянс зеленых" попросил Генпрокуратуру и Счетную палату проверить деятельность ДПиООС.

5 марта около здания департамента природопользования охраны окружающей среды Москвы появился гигантский освежитель воздуха в виде елочки с надписями "Народу от Кульбачевского" и "Это вам вместо сайта mosecom.ru". Руководитель исследовательской программы Гринпис России Василий Яблоков объяснил, что так экологи требуют восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и проверить деятельность департамента природопользования. В ответ на это глава департамента Антон Кульбачевский назвал акцию хулиганской и обвинил ее организаторов в самопиаре. В итоге обновленный сайт открыли 12 марта - спустя полгода после закрытия.
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