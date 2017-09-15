Мосэкомониторинг начнет работать круглосуточно до конца года

Власти Москвы планируют увеличить мощность "Мосэкомониторинга" и обновить техническую часть системы. В дальнейшем систему экологического мониторинга планируется сделать единой для всей столичной агломерации, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Его цитирует ТАСС.
"Сейчас активно будет происходит замена отслужившего оборудования. В планах есть увеличить мощность московского экомониторинга, потому круг тех задач, которые перед нами стоят, расширяется. <> Мы уже не разделяемся с Московской областью, у нас общие проблемы. На мой взгляд, система экомониторинга должна быть тоже совместная, единая. В том числе по предупреждению непосредственных сценариев развития погодных аномалий", - сказал он.
В частности, до конца года Мосэкомониторинг планируется перевести на круглосуточный режим работы, передает агентство "Москва"
. "Естественно, у нас сейчас будет активно происходить и замена уже отслужившего оборудования, и в планах на этот год есть задача установить дополнительные станции мониторинга в столичном регионе, потому что расширяется круг задач, которые перед ними стоят", - сказал Кульбачевский.
Напомним, в сентябре прошлого года сайт "Мосэкомониторинга", на котором приводились подробные данные о состоянии воздуха с 56 станций по всей Москве, неожиданно закрылся на модернизацию
, причем это произошло накануне сильных выбросов сероводорода, о которых было известно заранее.
Справки о состоянии воздуха публиковалась на объединенном сайте мэрии Москвы, однако информация была сведена к минимуму. Изначально чиновники утверждали, что сайт "Мосэкомониторинга" возобновит работу через два месяца. Позднее Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря. Когда и этот срок был сорван, пресс-служба департамента объявила, что сайт заработает до конца февраля, однако этого также не произошло.
В конце января Гринпис России обратился к мэру
Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека по поводу затянувшейся модернизации. А в феврале "Альянс зеленых" попросил Генпрокуратуру и Счетную палату
проверить деятельность ДПиООС.
5 марта около здания департамента природопользования охраны окружающей среды Москвы появился гигантский освежитель воздуха в виде елочки с надписями "Народу от Кульбачевского" и "Это вам вместо сайта mosecom.ru". Руководитель исследовательской программы Гринпис России Василий Яблоков объяснил, что так экологи требуют восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и проверить деятельность департамента природопользования. В ответ на это глава департамента Антон Кульбачевский назвал акцию хулиганской и обвинил ее организаторов в самопиаре
. В итоге обновленный сайт открыли 12 марта
- спустя полгода после закрытия.