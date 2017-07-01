Наземный участок Сокольнической линии метро в Новой Москве накроют металлическим навесом

Наземные перегоны на участке от станции метро "Саларьево" до станции "Столбово" накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая протяженность всех навесов составит около 6 тысяч погонных метров. Об этом сообщается на сайте
Архсовета.
Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути. Оригинальный дизайн боковых стен навесов позволит сохранить сквозное проветривание от задымления и даст пассажирам возможность полюбоваться панорамными видами. Покрытие навеса аэродинамической формы будет повторять контур движущегося поезда, ширина всех перегонов будет меняться в зависимости от участка пути.
Ранее сообщалось, что четыре станции Сокольнической линии метро в Новой Москве - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая"
и "Столбово" - откроются в начале 2019 года
. От транспортно-пересадочного узла "Саларьево" линия выйдет на поверхность и пройдет по земле до пересечения с автодорогой Солнцево – Бутово – Видное, а затем вдоль этой магистрали. Общая протяженность проектируемого участка с подъездными путями составит 11,6 километра.