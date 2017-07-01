Наземный участок Сокольнической линии метро в Новой Москве накроют металлическим навесом

21 декабря 2017 г. В столице появится станция метро в стиле оригами

Металлическая конструкция наземного вестибюля станции "Ольховая" будет повторять форму бумажного самолетика, а интерьер будет украшен конструкциями в виде оригами. Снаружи и внутри станцию оборудуют архитектурной подсветкой.