Власти Москвы пообещали не разгонять "неофициальную" акцию памяти погибших в Кемерово

В мэрии Москвы обещают не разгонять несогласованную акцию памяти жертв пожара в Кемерово на Пушкинской площади
. Однако призывают все же приходить в специально отведенное для скорби по погибшим место на Манежной площади. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Разгонять людей никто не собирается, но еще раз обращаю внимание, что мы сделаем все для того, чтобы, если люди действительно соболезнуют, полностью организовать мероприятие на Манежной площади со всеми мерами предосторожности и безопасности", - сказал чиновник. В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что приходить на Манежную площадь можно с 17:00.
Напомним, призывы собраться на Пушкинской площади в 19:00 вторника стали появляться в соцсетях еще до того, как мэр Москвы распорядился оборудовать мемориальную площадку вблизи Кремля, и до того, как президент РФ выпустил указ об общенациональном трауре
. Организаторы мероприятия у памятника Пушкину подчеркнули, что там не будет плакатов и лозунгов, "пусть это будет молчаливый сбор".
Выбор Манежной площади вместо Пушкинской в качестве "официального" места для выражения скорби вызвал возмущение в соцсетях. Блогеры не исключают, что туда пригонят массовку, как это было на антитеррористической акции
в память о жертвах теракта в петербургском метро в апреле 2017 года.
"Итак, мэр Москвы Сергей Собянин, зная, что москвичи идут в 7 вечера на Пушкинскую площадь и видя обращения в соцсетях с просьбой дать распоряжение о трауре в Москве... дает распоряжение оборудовать место памяти на Манежной. Просто оторопь берет - насколько человек не понимает ничего про людей. Насколько он нас ненавидит и боится. Фантастическое лицемерие и трусость", - написала в своем Telegram
журналистка Екатерина Винокурова.
"Москвичи (не оппозиция!) еще вчера решили выйти на Пушкинскую в 7 вечера: после работы. Сутки Собянин с Раковой [вице-мэр Москвы Анастасия Ракова - msk.NEWSru.com
] думали - и сейчас объявили митинг-спойлер в 5 вечера, поближе к Кремлю. Лишь бы только запутать, создать "правильную" картинку для своего телевидения: там-то ни один из свезенных автобусами (а ведь будут, будут) не вспомнит о настоящих причинах трагедии. Если вообще вспомнит о самом пожаре", - пишет в Facebook
политик Дмитрий Гудков.
Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, по просьбе которого временным мемориалом выбрана Манежная площадь, пояснил в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
, что это место "самое удобное для москвичей и в то же время будет иметь символическое значение".
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в блоге на сайте радиостанции
подчеркнул, что "нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие". "В Москве сегодня пройдет акция в 19 на Пушкинской площади (кто хочет, пойдет туда). В Москве мэрия организовало место памяти на Манежной - с 17 часов сегодня и весь день завтра (кто хочет, пойдет туда). В Москве есть представительство Кемеровской области (кто хочет, пойдет туда). А будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть", - заключил он.