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Медики не нашли токсичных элементов в крови жителей Волоколамска после выбросов с полигона "Ядрово"
27 марта 2018 г. | Время публикации 18:46
Рубрики: Экология  
 
Пресс-служба Губернатора Московской области
Специалисты не выявили токсических элементов в пробах крови жителей подмосковного Волоколамска, которые массово обращались к врачам после выбросов с мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"По первым заключениям из токсико-химической лаборатории - ни в одном результатов не обнаружены токсические элементы", - сказал Ющук. В пресс-службе областного минздрава "Интерфаксу" уточнили, что по 40 биопробам детей "выданы справки с отрицательным результатом химико-токсикологического исследования, указывающим на отсутствие острого отравления сероводородом и другими производными меркаптана".

Пробы брали у 37 детей, обратившихся в центральную районную больницу Волоколамска, и у трех детей, доставленных в московскую детскую больницу имени Филатова. Анализы были выполнены в центральной лаборатории подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе минздрава. "По постановлению следователей СК РФ, в судебно-химическом отделе оформлены заключения экспертов также с отрицательным результатом", - цитирует ведомство слова министра Дмитрия Маркова.

Глава областного минздрава также сообщил, что в Волоколамском районе началась масштабная диспансеризация детей, которая продлится два-три месяца. По его словам, осмотрено уже 60 учащихся из гимназии номер 1. Взрослые могут обратиться к медикам по собственному желанию. Кроме того, жителей обследуют три выездные комплексные бригады врачей.
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Вторник, 27 марта 2018 г. // Последняя новость 18:46
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