Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада

26 марта 2018 г. Москвичей ждут ночные морозы до минус 15 градусов

Со вторника, 27 марта, ночная температура в столице опустится до минус 10 - минус 15 градусов. Температура в дневные часы будет слабо положительной, к выходным погода улучшится, днем будет до пяти градусов тепла.