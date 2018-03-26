Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада

Столица встала в пробках из-за утреннего снегопада. Сейчас в столице около минус трех градусов, идет умеренный непрерывный снег. По данным сервиса "Яндекс.Пробки"
, из-за обрушившегося на город снегопада на дорогах Москвы наблюдаются заторы в 7 баллов.
В частности, на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, троллейбуса и машины скорой помощи. По данным источников РИА "Новости"
, скорая столкнулась с легковым авто, перевернулась и задела троллейбус. В троллейбусе пострадавших нет. Из-за аварии пробка растянулась на несколько километров, движение в центр осуществляется по трем полосам.
Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе в обоих направлениях, на северо-западе — по внутренней стороне. Движение по МКАД затруднено на юге и западе по внутренней, на северо-западе — по внешней стороне.
По данным Гидрометцентра России, зима и холода не покинут столичный регион на этой неделе. Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы
в течение всей недели и останется отрицательной. Температура в дневные часы будет слабо положительной, однако к выходным потеплеет.