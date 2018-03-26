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Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада
27 марта 2018 г. | Время публикации 10:45 | Последние изменения 14:30
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Столица встала в пробках из-за утреннего снегопада. Сейчас в столице около минус трех градусов, идет умеренный непрерывный снег. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за обрушившегося на город снегопада на дорогах Москвы наблюдаются заторы в 7 баллов.

В частности, на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, троллейбуса и машины скорой помощи. По данным источников РИА "Новости", скорая столкнулась с легковым авто, перевернулась и задела троллейбус. В троллейбусе пострадавших нет. Из-за аварии пробка растянулась на несколько километров, движение в центр осуществляется по трем полосам.

Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе в обоих направлениях, на северо-западе — по внутренней стороне. Движение по МКАД затруднено на юге и западе по внутренней, на северо-западе — по внешней стороне.

По данным Гидрометцентра России, зима и холода не покинут столичный регион на этой неделе. Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы в течение всей недели и останется отрицательной. Температура в дневные часы будет слабо положительной, однако к выходным потеплеет.
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