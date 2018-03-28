NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
марта
pda
Поиск
Архив

На стихийную акцию на Пушкинской площади в память о жертвах пожара в Кемерово пришли тысячи человек (ВИДЕО)
27 марта 2018 г. | Время публикации 19:10 | Последние изменения 23:58
Рубрики: Общество  
 
Reuters
Reuters
На Пушкинской площади вечером во вторник, 27 марта, началась не согласованная с властями и организованная стихийно через соцсети акция в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Начало мероприятия было запланировано на 19:00, но еще раньше обозначенного времени сотни человек собрались возле памятника Пушкину. Прямая трансляция с места событий велась в группе "Московский активист" в Facebook.

Позднее в интернете и СМИ начала появляться информация о том, что в акции принимают участие несколько тысяч человек. В частности, журналист Тихон Дзядко со ссылкой на корреспондента RTVI сообщил о том, что больше пяти тысяч человек собрались почтить память жертв трагедии в Кемерово.

В 18:30 корреспондент "Эха Москвы" рассказал, что в район Пушкинской площади прибыли автозаки. Спустя десять минут радиостанция передавала, что на акцию пришли уже около двухсот человек, в основном - молодежь.

- Власти Санкт-Петербурга разослали в бюджетные учреждения письма об акции памяти "Кемерово, мы с тобой"


При этом спустя два часа после начала акции, как отмечает радиостанция, собравшиеся люди начали скандировать политические лозунги, в частности "Путина в отставку".

Телеканал "Дождь" сообщил о том, что оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия также пришли на акцию на Пушкинской площади и возложили цветы к выложенной свечами надписи "Кемерово".









При этом около 16:30 на Манежной площади в центре Москвы открылся временный мемориал в память жертв пожара в Кемерово. Его организовали по просьбе председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова. Приносить цветы, свечи и игрушки в память о погибших кемеровчанах можно будет и завтра.

Всего, как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУМВД по Москве, свыше 12 тысяч человек, пришедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, приняли участие в акция на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в столице.

"Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", - добавили в столичной полиции.

К мемориалу уже приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, который выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово и возложил цветы.

В 18:00 журналисты РБК сообщили о том, что к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы пришли около 500 человек. Как отмечает издание, у входа в Александровский сад люди в белых дождевиках раздавали мягкие игрушки и красные гвоздики.

Кроме того, в Александровском саду размещен стенд с фотографиями жертв, баннером с хештегом #кемеровомыстобой, к которому приносят цветы и свечи.

На акции люди берут игрушки и цветы у волонтеров и собираются у большого баннера с надписью "Кемерово. 25.03.2018". "Мы пришли в знак протеста, хотим, чтобы хозяев таких торговых центров приравняли к террористам", - заявила в разговоре с изданием жительница столицы Елизавета Кузнецова.

На этом фоне москвичи скооперировались в соцсетях на "несогласованную" акцию памяти на Пушкинской площади. Свое намерение прийти на странице мероприятия в Facebook подтвердили более семи тысяч человек.

Как рассказал "Эху Москвы" источник, имеющий отношение к организации акции на Манежной площади, от городского руководства было указание "перехватывать повестку" после того, как оппозиционер Алексей Навальный поддержал акцию памяти на Пушкинской.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге 27 марта местные жители вышли на акции памяти погибших при пожаре в Кемерово. Одна из них началась в 18:00 на Дворцовой площади, вторая - в 19:00 на Марсовом поле, пишет портал "Бумага".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.03.2018   3:08
1
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>