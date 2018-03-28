На стихийную акцию на Пушкинской площади в память о жертвах пожара в Кемерово пришли тысячи человек (ВИДЕО)

На Пушкинской площади вечером во вторник, 27 марта, началась не согласованная с властями и организованная стихийно через соцсети акция в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Начало мероприятия было запланировано на 19:00, но еще раньше обозначенного времени сотни человек собрались возле памятника Пушкину. Прямая трансляция с места событий велась в группе "Московский активист"
в Facebook.
Позднее в интернете и СМИ начала появляться информация о том, что в акции принимают участие несколько тысяч человек. В частности, журналист Тихон Дзядко со ссылкой на корреспондента RTVI сообщил
о том, что больше пяти тысяч человек собрались почтить память жертв трагедии в Кемерово.
В 18:30 корреспондент "Эха Москвы" рассказал, что в район Пушкинской площади прибыли автозаки. Спустя десять минут радиостанция передавала, что на акцию пришли уже около двухсот человек, в основном - молодежь.
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При этом спустя два часа после начала акции, как отмечает радиостанция, собравшиеся люди начали скандировать политические лозунги, в частности "Путина в отставку".
Телеканал "Дождь"
сообщил о том, что оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия также пришли на акцию на Пушкинской площади и возложили цветы к выложенной свечами надписи "Кемерово".
При этом около 16:30 на Манежной площади в центре Москвы открылся временный мемориал в память жертв пожара в Кемерово. Его организовали по просьбе председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова. Приносить цветы, свечи и игрушки в память о погибших кемеровчанах можно будет и завтра.
Всего, как сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе ГУМВД по Москве, свыше 12 тысяч человек, пришедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, приняли участие в акция на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в столице.
"Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", - добавили в столичной полиции.
К мемориалу уже приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, который выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово и возложил цветы.
В 18:00 журналисты РБК
сообщили о том, что к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы пришли около 500 человек. Как отмечает издание, у входа в Александровский сад люди в белых дождевиках раздавали мягкие игрушки и красные гвоздики.
Кроме того, в Александровском саду размещен стенд с фотографиями жертв, баннером с хештегом #кемеровомыстобой, к которому приносят цветы и свечи.
На акции люди берут игрушки и цветы у волонтеров и собираются у большого баннера с надписью "Кемерово. 25.03.2018". "Мы пришли в знак протеста, хотим, чтобы хозяев таких торговых центров приравняли к террористам", - заявила в разговоре с изданием жительница столицы Елизавета Кузнецова.
На этом фоне москвичи скооперировались в соцсетях на "несогласованную" акцию памяти на Пушкинской площади. Свое намерение прийти на странице мероприятия в Facebook
подтвердили более семи тысяч человек.
Как рассказал "Эху Москвы" источник, имеющий отношение к организации акции на Манежной площади, от городского руководства было указание "перехватывать повестку" после того, как оппозиционер Алексей Навальный поддержал акцию памяти на Пушкинской.
Одновременно с этим в Санкт-Петербурге 27 марта местные жители вышли на акции памяти погибших при пожаре в Кемерово. Одна из них началась в 18:00 на Дворцовой площади, вторая - в 19:00 на Марсовом поле, пишет портал "Бумага"
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