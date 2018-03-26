В МГУ объяснили объединение кафедр, против которого выступили преподаватели журфака Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Скорее всего, количество преподавательских единиц даже будет увеличено. Ухудшений по заработной плате и другим условиям тоже не будет, потому что у нас количество студентов с каждым годом увеличивается, и преподавательский состав нам нужен", - подчеркнул собеседник агентства. Как отметил представитель факультета, положение о слиянии кафедр было принято на ученом совете факультета в феврале и является "вопросом решенным", так как факультет реагирует на "меняющиеся запросы индустрии и профессии". Кроме того, обе кафедры занимаются преподаванием русского языка.



"За интеграцию двух подразделений проголосовал единогласно ученый совет факультета, в составе которого 29 человек, включая заведующих всеми кафедрами, представителей общественных организаций, избранных кафедрами наиболее авторитетных профессоров и преподавателей. Также за это проголосовали около 80% сотрудников обеих кафедр, в том числе известные специалисты - профессора и доценты факультета. Несколько сотрудников, не согласных с позицией ученого совета, официально отказались от участия в академической дискуссии", - добавили в пресс-службе.



Ранее протестующая против объединения профессор кафедры стилистики русского языка Наталья Клушина сообщала, что ее коллеги опасаются ухудшения условий труда в связи с Сотрудников кафедры стилистики русского языка журфака МГУ, протестующих против слияния с кафедрой теории и методики редактирования, пообещали не увольнять и не ухудшать их условия труда. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе журфака, объединение кафедр будет происходить в рамках штатного расписания, и ни о каких сокращениях речи не идет."Скорее всего, количество преподавательских единиц даже будет увеличено. Ухудшений по заработной плате и другим условиям тоже не будет, потому что у нас количество студентов с каждым годом увеличивается, и преподавательский состав нам нужен", - подчеркнул собеседник агентства. Как отметил представитель факультета, положение о слиянии кафедр было принято на ученом совете факультета в феврале и является "вопросом решенным", так как факультет реагирует на "меняющиеся запросы индустрии и профессии". Кроме того, обе кафедры занимаются преподаванием русского языка."За интеграцию двух подразделений проголосовал единогласно ученый совет факультета, в составе которого 29 человек, включая заведующих всеми кафедрами, представителей общественных организаций, избранных кафедрами наиболее авторитетных профессоров и преподавателей. Также за это проголосовали около 80% сотрудников обеих кафедр, в том числе известные специалисты - профессора и доценты факультета. Несколько сотрудников, не согласных с позицией ученого совета, официально отказались от участия в академической дискуссии", - добавили в пресс-службе.Ранее протестующая против объединения профессор кафедры стилистики русского языка Наталья Клушина сообщала, что ее коллеги опасаются ухудшения условий труда в связи с объединением кафедр , а мнение преподавателей по вопросу слияния подразделений факультета не учитывалось. В связи с этим Клушина и девять других сотрудников кафедры направили два обращения на имя ректора Виктора Садовничего, в том числе с жалобами на "психологическое давление" со стороны коллег.



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