

РБК выяснил, где ждать зловония от подмосковных мусорных свалок летом Рубрики: Экология

Городской округ Балашиха



От свалки "Кучино" помимо Балашихи и Москвы летом могут пострадать и жители Люберец, прогнозирует издание. Рекультивация полигона, закрытого после вмешательства президента РФ Владимира Путина, начнется не раньше сентября. Летом же направление ветра в районе "Кучино" преимущественно юго-западное.



Сразу несколько населенных пунктов страдает от выбросов с одного из крупнейших в Подмосковье полигонов - "Тимохово" между Электросталью и Электроуглями. Ветер разносит свалочные газы по всем направлениям. Помимо ближайших городов и деревень под "выхлопы" попадают Кудиново, Монино, Старая Купавна, Обухово.



Между тем некоторые старые свалки власти собираются расширять уже в этом году. Планируется и оборудовать новые полигоны. В частности, вырастут мощности "Ядрово" и "Тимохово", свалки "Непейно" в Дмитровском районе, ради которой планируется вырубить 17,2 гектара леса. К "Алексинскому карьеру" в Клину, "Воловичам" под Коломной и "Храброво" в Дмитровском районе прирежут новые территории.



При этом "Ядрово", "Непейно" и "Храброво" указаны в территориальной схеме обращения с отходами как не соответствующие требованиям. Однако рядом с ними, ко всему прочему, собираются построить мусоросжигательные заводы. Кроме того, согласно схеме, к 2019 году в Подмосковье откроют три новых мусорных полигона - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском и Каширском районах.



Самый крупный - "Сергиев Посад". В первый год работы он примет 600 тысяч тонн мусора - как "Ядрово" сейчас. Закрыть планируется только четыре свалки: "Сабурово", "Каргашино", "Егорьевский" и "Малая Дубна".



РБК проанализировал, куда дует ветер с крупнейших свалок Подмосковья, и в какие города региона может прийти зловоние со сменой времен года. Исследование показало, что ситуация может ухудшиться в страдающем от полигона "Ядрово" Волоколамске, так как летом ветер дует в сторону города чаще, чем зимой.От свалки "Кучино" помимо Балашихи и Москвы летом могут пострадать и жители Люберец, прогнозирует издание. Рекультивация полигона, закрытого после вмешательства президента РФ Владимира Путина, начнется не раньше сентября. Летом же направление ветра в районе "Кучино" преимущественно юго-западное.Сразу несколько населенных пунктов страдает от выбросов с одного из крупнейших в Подмосковье полигонов - "Тимохово" между Электросталью и Электроуглями. Ветер разносит свалочные газы по всем направлениям. Помимо ближайших городов и деревень под "выхлопы" попадают Кудиново, Монино, Старая Купавна, Обухово.Между тем некоторые старые свалки власти собираются расширять уже в этом году. Планируется и оборудовать новые полигоны. В частности, вырастут мощности "Ядрово" и "Тимохово", свалки "Непейно" в Дмитровском районе, ради которой планируется вырубить 17,2 гектара леса. К "Алексинскому карьеру" в Клину, "Воловичам" под Коломной и "Храброво" в Дмитровском районе прирежут новые территории.При этом "Ядрово", "Непейно" и "Храброво" указаны в территориальной схеме обращения с отходами как не соответствующие требованиям. Однако рядом с ними, ко всему прочему, собираются построить мусоросжигательные заводы. Кроме того, согласно схеме, к 2019 году в Подмосковье откроют три новых мусорных полигона - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском и Каширском районах.Самый крупный - "Сергиев Посад". В первый год работы он примет 600 тысяч тонн мусора - как "Ядрово" сейчас. Закрыть планируется только четыре свалки: "Сабурово", "Каргашино", "Егорьевский" и "Малая Дубна".



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