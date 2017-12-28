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Губернатор Подмосковья предложил рассказывать непонимающим жителям о пользе мусоросжигательных заводов
27 марта 2018 г. | Время публикации 12:46 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил рассказать жителям региона о технологиях, применяющихся при строительстве мусоросжигательных заводов. "Большое количество людей не понимает, что такое мусоросжигательные заводы. Люди не доверяют современным технологиям, которые используются и в Швейцарии, и в Японии, и в Корее, и в Китае и в других странах. Нам предстоит вместе со специалистами подробно рассказать, как это работает", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства. Его слова приводит "Интерфакс".

По словам Воробьева, следует разъяснить, куда будет вывозиться зола после сжигания мусора, какой объем электричества станет вырабатываться и как его будут использовать, что из себя представляют фильтры. Также глава правительства Подмосковья предложил провести в Доме правительства Московской области конференцию на эту тему с привлечением экспертов и представителей других российских регионов.

Между тем активисты уже давно отмечают, что строительство новых мусоросжигательных заводов может лишь усугубить экологические проблемы: если их руководство сэкономит на печах, это приведет к сильным выбросам, а сжигание неразделенных отходов приведет к загрязнению воздуха диоксинами. Напомним, в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые официально называются заводами "термического обеззараживания". Строительство первого планировалось начать в мае в Воскресенском районе. Генподрядчиком выступает компания "РТ-Инвест".

Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся.

Между тем местные жители требуют приостановить проект "Чистая страна", предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию. Однако прислушиваться к их словам чиновники не готовы: в начале марта подмосковных активистов, которые привезли в администрацию президента РФ 300 обращений против строительства мусоросжигательных заводов, выгнали, пригрозив вызвать полицию и заявив, что курьер берет откуда-то данные незнакомых людей и от их имени подает обращения.
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