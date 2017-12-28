Губернатор Подмосковья предложил рассказывать непонимающим жителям о пользе мусоросжигательных заводов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил рассказать жителям региона о технологиях, применяющихся при строительстве мусоросжигательных заводов. "Большое количество людей не понимает, что такое мусоросжигательные заводы. Люди не доверяют современным технологиям, которые используются и в Швейцарии, и в Японии, и в Корее, и в Китае и в других странах. Нам предстоит вместе со специалистами подробно рассказать, как это работает", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства. Его слова приводит "Интерфакс"
.
По словам Воробьева, следует разъяснить, куда будет вывозиться зола после сжигания мусора, какой объем электричества станет вырабатываться и как его будут использовать, что из себя представляют фильтры. Также глава правительства Подмосковья предложил провести в Доме правительства Московской области конференцию на эту тему с привлечением экспертов и представителей других российских регионов.
Между тем активисты уже давно отмечают, что строительство новых мусоросжигательных заводов может лишь усугубить экологические проблемы
: если их руководство сэкономит на печах, это приведет к сильным выбросам, а сжигание неразделенных отходов приведет к загрязнению воздуха диоксинами. Напомним, в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые официально называются заводами "термического обеззараживания". Строительство первого планировалось начать в мае
в Воскресенском районе. Генподрядчиком выступает компания "РТ-Инвест".
Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода
, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся.
Между тем местные жители требуют приостановить проект "Чистая страна"
, предполагающий строительство мусоросжигательных заводов, провести его аудит в Счетной палате и ФАС, а также проанализировать в Генпрокуратуре. По итогам работы комиссии предлагается создать новое ведомство, главной задачей которого стал бы поиск максимально эффективных технологий обращения с отходами, позволяющих уйти от захоронения мусора на полигонах и не прибегать к сжиганию. Однако прислушиваться к их словам чиновники не готовы: в начале марта подмосковных активистов, которые привезли в администрацию президента РФ 300 обращений против строительства мусоросжигательных заводов, выгнали, пригрозив вызвать полицию
и заявив, что курьер берет откуда-то данные незнакомых людей и от их имени подает обращения.