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Дом-памятник купца Сычева, который "мешает" благоустройству Сергиева Посада, снова пытались сжечь
27 мая 2018 г. | Время публикации 16:56 | Последние изменения 17:00
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
ТВР24 Сергиев Посад
Крупный пожар в воскресенье днем произошел в историческом доме купца Сычева на Валовой улице в самом центре подмосковного Сергиева Посада. У местных жителей и активистов нет никаких сомнений в том, что инцидент стал следствием поджога: спалить это здание злоумышленники пытаются уже в четвертый раз за последнее время.

"Думаю, сегодняшний поджог - это знак. Сами горят со своим криминальным благоустройством, а город старый им давно не жалко. Все в историческом центре залить бетоном решили. Посад-Сити им был нужен. Нам все их деяния придется переделывать. Это мое мнение, основанное на фактах - совпадениями их уж очень сложно считать", - возмутился на своей странице в Facebook местный житель Юрий Черников.

Специалисты из общества охраны памятников однозначно выступают за сохранение и реставрацию дома, минувшей осенью даже нашелся благотворитель, выделяющий стройматериалы на кровлю. Простые жители привели в порядок крышу, чтобы здание смогло простоять зиму, но весной историческое строение снова начали поджигать.



Как ранее отмечал глава подмосковного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов, денег на ремонт исторических зданий у властей нет, зато запрашиваются и выделяются немалые деньги на их снос и заявляется о многомиллиардных проектах благоустройства с плиткой, безумными гранитными тумбами с позолотой, неуместным освещением. "Все это на фоне ветшающего, обреченного на слом старого города, взамен которого растут убогие дома самого низкого качества, которые сносить впору уже сейчас", - сетовал Соседов (публикация размещена на сайте "Альтернативной газеты").

Ранее на этой неделе Соседов рассказал, что в местную программу сноса ветхого жилья попали десятки крепких домов, включая здания в стиле ампир XIX века и купеческие особняки. При этом охранные зоны не предусматривают запрета на снос исторической застройки, а программы по выявлению памятников архитектуры чиновники просто закрыли. "Столько вреда старым русским городам, сколько наносят его нынешние чиновники, не нанесли даже фашистские захватчики и большевики вместе взятые", - заявил тогда эксперт.
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