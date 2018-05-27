В центре Москвы сегодня снова перекрывают дороги Рубрики: Автотранспорт

Global Look Press В воскресенье, 27 мая, в столице состоится благотворительный "зеленый" марафон "Бегущие сердца", который предусматривает три дистанции: на 4,2 километра (от Большого Москворецкого моста по Софийской набережной с финишем на Болотной площади), на 10 километров (от Софийской набережной до Крутицкой), а также полумарафон на 21,1 километра (от Софийской набережной с финальным отрезком по Кремлевской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным). В тех местах, где будут пробегать участники марафона, запланированы перекрытия движения транспорта.



Как отмечает ТАСС, с 7 утра и до 15:30 будут перекрыты Лубочный переулок, улица Балчуг, Раушская и Софийская набережные, улица Серафимовича, Болотная площадь, Болотная улица, Большой Москворецкий мост, улица Варварка, Китайгородский проезд, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Крутичкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные.



Кроме того, до 17:00 полностью перекрыт участок Москворецкой улицы от Варварки до Москворецкой набережной.



Отметим, что в этом году целью марафона является сбор пожертвований на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. "Все средства, привлеченные в рамках забега, в полном объеме будут перечислены в фонд помощи детям "Обнаженные сердца", - рассказали организаторы.



Ожидается, что в забеге примут участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, представители крупных компаний, прессы и телевидения. По окончании марафона состоится концерт.



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