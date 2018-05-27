NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
мая
pda
Поиск
Архив

В центре Москвы сегодня снова перекрывают дороги
27 мая 2018 г. | Время публикации 10:13
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
В воскресенье, 27 мая, в столице состоится благотворительный "зеленый" марафон "Бегущие сердца", который предусматривает три дистанции: на 4,2 километра (от Большого Москворецкого моста по Софийской набережной с финишем на Болотной площади), на 10 километров (от Софийской набережной до Крутицкой), а также полумарафон на 21,1 километра (от Софийской набережной с финальным отрезком по Кремлевской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным). В тех местах, где будут пробегать участники марафона, запланированы перекрытия движения транспорта.

Как отмечает ТАСС, с 7 утра и до 15:30 будут перекрыты Лубочный переулок, улица Балчуг, Раушская и Софийская набережные, улица Серафимовича, Болотная площадь, Болотная улица, Большой Москворецкий мост, улица Варварка, Китайгородский проезд, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Крутичкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные.

Кроме того, до 17:00 полностью перекрыт участок Москворецкой улицы от Варварки до Москворецкой набережной.

Отметим, что в этом году целью марафона является сбор пожертвований на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. "Все средства, привлеченные в рамках забега, в полном объеме будут перечислены в фонд помощи детям "Обнаженные сердца", - рассказали организаторы.

Ожидается, что в забеге примут участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, представители крупных компаний, прессы и телевидения. По окончании марафона состоится концерт.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.05.2018   14:12
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 27 мая 2018 г. // Последняя новость 13:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>