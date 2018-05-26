Предвыборная гонка едва началась, а москвичи уже устали от вездесущих портретов Собянина

26 мая 2018 г. Посты знаменитостей с "признаниями в любви" Собянину заполонили соцсети

Публикации стали появляться практически синхронно по той же схеме, что была опробована политтехнологами прошлой осенью и в апреле этого года. В новой акции приняли участие Галкин, Малахов, Гагарина и прочие известные личности.