Предвыборная гонка едва началась, а москвичи уже устали от вездесущих портретов Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин лишь накануне официально объявил
о своем участии в сентябрьских выборах, однако его пиарщики за работу принялись уже давно. Рекламируют Собянина настолько активно, что не увидеть потрет градоначальника по пути на работу жителю столицы практически невозможно. Не спастись от вездесущего лица мэра и дома, если в квартире есть хоть какие-то устройства с выходом в интернет.
Как отмечает портал "Рупор Москвы"
, социальная сеть "Одноклассники" с недавнего времени стала предлагать бонусы и игровые монеты в обмен на просмотр рекламных роликов, славящих градоначальника. В МФЦ работники называют себя "командой мэра", а вся атрибутика имеет пометки с именем Собянина, будто там не имеют права работать люди, голосующие против него.
В каждом буклете в МФЦ горожан также встречает лицо Собянина. В вагонах метро - опять он. "На установленных телеэкранах на станциях и в душных вагонах от Собянина ни спрятаться, ни скрыться и не продохнуть", - подметили журналисты.
Примечательно, что с недавнего времени портрет Сергея Собянина разместился и на главной странице портала "Наш город". Кроме того, когда-то на сайте указывалось, что он "создан по инициативе мэра Москвы". Теперь же там красуется другая надпись: "Портал мэра Москвы Сергея Собянина".
"Непонятно, с какой стати портал, который создавался за бюджетные деньги, и в создании которого принимали участие специалисты, работу которых оплачиваем мы с вами, стал принадлежать лично одному чиновнику? Почему жители, которые абсолютно бесплатно выполняют работу по контролю за состоянием города, должны видеть эту рожу всякий раз, когда они заходят на портал?" - возмущается
столичный активист Рустам Билялов.
Не могут передохнуть от Собянина и пользователи социальных сетей. Как уже отмечал NEWSmsk.com, в последние дни российские звезды шоу-бизнеса практически одновременно начали восхвалять
действующего мэра. Схожий прием политтехнологи использовали в октябре прошлого года перед официальным стартом президентской кампании. Тогда в соцсетях резко набрали популярность публикации патриотического содержания с тэгом #жизньналаживается.