Москвичи провели пикеты против муниципального фильтра, позволяющего Собянину выбирать себе конкурентов на выборах

Жители столицы провели серию пикетов с требованием отмены муниципального фильтра, препятствующего оппозиции выдвигать собственных кандидатов на должность мэра города. По словам главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина, соответствующие акции состоялись возле префектур ВАО, САО, ЮЗАО и ЮВАО, а также в Коптево, Бибирево и Лианозово.
"Москвичи продолжают требовать конкурентных выборов мэра и отмены муниципального фильтра. С какой стати едросы присвоили право решать, кто может быть кандидатом, а кто нет?" - написал Яшин на своей странице в Facebook
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Напомним, в апреле этого года Мосгордума приняла поправки
в Избирательный кодекс Москвы, снижающие с 1% до 0,5 % количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры. Таким образом, теперь кандидату, не пользующемуся партийной льготой, придется собрать более 36 000 подписей. Однако эта "поблажка" от властей по факту не играет никакой роли, поскольку кандидатам требуется получить еще и поддержку муниципальных депутатов, подавляющее большинство которых - члены "Единой России".
Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский, а также действующий мэр Сергей Собянин - единственный кандидат, который может пройти муниципальный фильтр.