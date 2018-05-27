NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
мая
pda
Поиск
Архив

Активист заподозрил чиновников в утаивании массовой гибели вольерных животных из московских парков
27 мая 2018 г. | Время публикации 10:44 | Последние изменения 10:45
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Биятов
Более 200 вольерных животных, которые летом жили в парках, а на зиму увозились в пункт передержки, сегодня существуют только на бумаге. Как пишет в своем блоге столичный активист Иван Ежиков, контракт с подрядчиком, отвечавшим за содержание животных, истек еще перед новым годом. Где эти животные находились все последние месяцы - загадка, на которую чиновники отвечать не хотят. Между тем вольеры в парках до сих пор стоят пустыми.

Судьбой животных Ежиков обеспокоился еще в марте. Обратившись в Мосприроду, он получил следующий ответ: "Животные, не способные находиться в холодное время года в вольерных комплексах на природных территориях, переданы на содержание в пункт передержки. Весь комплекс мероприятий по содержанию животных осуществляется в установленном порядке". В этой истории, как отмечает блогер, есть одно "но": у Мосприроды нет своего пункта передержки.

В Управлении государственной службы и кадров правительства Москвы предоставили чуть больше информации. Там признали, что контракта на содержание животных у мэрии нет с 1 декабря 2017 года и не будет до 1 июля 2018-го. "Либо животные колесят по России в составе передвижного зоопарка, либо они просто погибли", - предположил Ежиков.

Все точки расставило письмо, поступившее из департамента природопользования и охраны окружающей среды. Представители ведомства не смогли ответить на прямые и конкретные вопросы: "Где указанные животные находились по настоящий день?" и "Где указанные животные будут находиться в период до заключения нового контракта на их содержание?" Вместо этого в мэрии ограничились размытой отпиской, вновь заявив о существовании мифического пункта передержки.

"На мой взгляд, можно смело писать заявление в полицию о халатности, приведшей к причинению существенного ущерба государству и к гибели животных. Будем добиваться правды и, если с животными действительно беда, требовать наказать виновных", - заключил активист.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.05.2018   14:12
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 27 мая 2018 г. // Последняя новость 13:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>