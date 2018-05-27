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Гудков постебался над СМИ, которое не могло написать плохое про Собянина
27 мая 2018 г. | Время публикации 17:50 | Последние изменения 18:54
Рубрики: Общество  
 
Дмитрий Гудков | Global Look Press
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который надеется побороться за пост мэра Москвы на сентябрьских выборах, рассказал о своей вчерашней беседе с РИА "Новости". Агентство готовило подборку мнений политических оппонентов Сергея Собянина относительно решения последнего переизбраться. Гудков проявил чувство юмора и предоставил журналистам нестандартный комментарий. В результате провластному СМИ пришлось ограничиться беглым упоминанием фамилии оппозиционера, оставив само интервью за скобками.

Как пишет Гудков на свой странице в Facebook, он заявил агентству примерно следующее: "Это, конечно, очень неожиданно. Никто не ожидал, что Собянин будет принимать участие в выборах. Но надо смотреть правде в глаза - у него нет никаких шансов на победу после того, что он наворотил в городе".

В заметке РИА "Новости" это заявление превратилось в один скромный абзац: "Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков также заявил о том, что намерен участвовать в предстоящей кампании". "К журналисту нет претензий, понятно, кто руководит агентством", - подметил оппозиционер в Facebook.

Примечательно, что в материале агентства приводятся и слова главы муниципального округа "Красносельский" Ильи Яшина. Тот подошел к интервью более серьезно. "Я пойду на эти выборы для того, чтобы защищать интересы именно москвичей, считаю, что есть шансы не просто побороться, а победить. но главная задача, конечно, добиться регистрации и преодолеть муниципальный фильтр", - цитирует РИА "Новости" политика.

Напомним, из-за жесткого муниципального фильтра возможность зарегистрировать кандидата на выборах имеет только партия "Единая Россия". Всем остальным потенциальным оппонентам Собянина потребуется поддержка единороссов. В прошлом году в столичном отделении партии решительно заявили, что помогать никому из оппозиции не собираются.
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