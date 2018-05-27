Гудков постебался над СМИ, которое не могло написать плохое про Собянина

27 мая 2018 г. Москвичи провели пикеты против муниципального фильтра, позволяющего Собянину выбирать себе конкурентов на выборах

Муниципальный фильтр подразумевает необходимость сбора подписей не только у потенциальных избирателей, но и у районных депутатов. Правила настолько жесткие, что пройти этот фильтр может только "Единая Россия".