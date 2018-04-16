

Чиновники, провалившие ремонт улицы в Печатниках, "исправляют" недоделки ложными ответами на "Нашем городе" Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Как напоминает в своем



Местный муниципальный депутат Виталий Третьюхин в апреле



Билялов в связи с этим еще в ноябре начал отправлять жалобы на портал "Наш город". Обещания чиновников решить проблему окончились тем, что в начале мая выборочно было заменено несколько бордюрных камней и кое-где переложили плитку. При этом в ответе префекта однозначно утверждалось: "Ваше замечание устранено, выполнены работы по ремонту бордюрного камня". "Чтобы переложить плитку на нескольких квадратных метрах тротуара, заменить и подмазать цементом несколько бордюрных камней, чиновники полгода вели претензионную работу и закупали материалы для ремонта", - констатировал активист.



Сейчас на этой улице трудно найти хотя бы несколько метров качественно уложенного и целого бордюрного камня. "Ситуация с ремонтом улицы Гурьянова вполне заслуживает внимания не только контролирующих органов, но и прокуратуры. Поэтому я обращаюсь с просьбой ко всем сознательным гражданам направить обращения не только в ОАТИ и Главконтроль, но и в прокуратуру города Москвы. Чем больше будет обращений, тем выше вероятность того, что проблема будет решена, а виновные будут привлечены к ответственности", - заключил Билялов.



После халтурного ремонта на улице Гурьянова в столичном районе Печатники прошло больше полугода, однако ситуация там не меняется по сей день: бордюрные камни, сопоставимые по прочности с гипсом, трескаются и крошатся, газоны вдоль дорог разворочены, а тротуарная плитка все также "плывет" в разные стороны. При этом местные чиновники вместо того, чтобы заниматься решением очевидных проблем, убеждают недовольных горожан в отсутствии таковых.Как напоминает в своем блоге активист Рустам Билялов, минувшей осенью на ситуацию с ремонтом улицы Гурьянова обратил внимание мэр Сергей Собянин. Прямо перед камерами журналистов он отчитал префекта ЮВАО Андрея Цыбина за затянувшиеся работы: "Обратите внимание на тротуары, которые вы там ковыряетесь и непонятно когда сделаете". После этого ремонт продолжился в авральном режиме.Местный муниципальный депутат Виталий Третьюхин в апреле рассказывал , что бордюр превратился в осколки или просел, из-за чего новый асфальт тротуаров покрылся сеткой трещин. Кроме того, во многих местах бордюр раскрошился, что указывает на плохое качество бетона. Просели и люки ливневой канализации, а возле дома Гурьянова, 35 куски асфальта провалились в колодец. Возле некоторых домов в новом асфальте уже образовались ямки: по его словам, связано это с тем, что работы по укладке асфальта выполнялись при отрицательных температурах поздней осенью.Билялов в связи с этим еще в ноябре начал отправлять жалобы на портал "Наш город". Обещания чиновников решить проблему окончились тем, что в начале мая выборочно было заменено несколько бордюрных камней и кое-где переложили плитку. При этом в ответе префекта однозначно утверждалось: "Ваше замечание устранено, выполнены работы по ремонту бордюрного камня". "Чтобы переложить плитку на нескольких квадратных метрах тротуара, заменить и подмазать цементом несколько бордюрных камней, чиновники полгода вели претензионную работу и закупали материалы для ремонта", - констатировал активист.Сейчас на этой улице трудно найти хотя бы несколько метров качественно уложенного и целого бордюрного камня. "Ситуация с ремонтом улицы Гурьянова вполне заслуживает внимания не только контролирующих органов, но и прокуратуры. Поэтому я обращаюсь с просьбой ко всем сознательным гражданам направить обращения не только в ОАТИ и Главконтроль, но и в прокуратуру города Москвы. Чем больше будет обращений, тем выше вероятность того, что проблема будет решена, а виновные будут привлечены к ответственности", - заключил Билялов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 апреля 2018 г. Асфальт на улице Гурьянова превратился в руины через полгода после ремонта

Спустя полгода после ремонта на улице Гурьянова можно наблюдать просевшие люки ливневки, разбитый бордюр и паутину трещин на асфальте тротуаров. Подрядчиком при этом является организация, не занимающаяся ремонтом дорог.



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