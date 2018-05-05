Собянин формально объявил о намерении участвовать в выборах мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе празднования дня рождения проекта "Активный гражданин" в Парке Горького объявил собравшимся, что решил выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьские выборы. О его намерении остаться на должности градоначальника было известно уже давно, однако сам Собянин, следуя примеру президента Владимира Путина, до последнего отказывался произнести заветные слова.
"Я решил выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы мэра Москвы. Осенью нас ждет большое политическое событие, и от вашего решения во многом зависит и ваша судьба, и судьба нашего любимого города. Друзья, мы с вами развернули программы, огромные проекты, но они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали", - цитирует Собянина агентство "Москва"
.
Он добавил, что "чувствует огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их". "Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро. Я чувствую ответственность за то, чтобы наши школы были действительно самыми лучшими в мире", - заключил мэр.
Отметим, что вчерашнее заявление Собянина объясняет активизацию правительственных политтехнологов. Так, например, в последние дни социальные сети буквально переполнились
восхвалениями мэра со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Аналогичный прием использовали и федеральные власти перед тем, как Путин объявил о своем участии в выборах главы государства.
На саморекламу мэрии из бюджета уходят огромные средства, и это при том, что у Собянина на предстоящих выборах конкурентов не может быть по определению из-за жесткого муниципального фильтра, позволяющего "Единой России" самой выбирать соперников нынешнему градоначальнику.
Примечательно, что Собянин, как сообщала газета "Ведомости", пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца
. Такое решение обусловлено тем, что личный рейтинг политика выше, нежели рейтинг "Единой России" в столице. Кроме того, это позволит ему позиционировать себя "мэром всех москвичей". В то же время глава исполкома московского отделения "ЕР" Олег Смолкин уже подтвердил, что партия будет оказывать Собянину всю необходимую помощь.