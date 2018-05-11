Тысячи жителей подмосковного Куровского устроили "похороны" местному мусорному полигону (ВИДЕО)

Тысячи жителей небольшого города Куровское, расположенного в 90 километрах от столицы, 26 мая вышли на митинг против мусорного полигона "Заволенье". Этот полигон появился там еще в советские годы, и однажды куровчанам уже удалось остановить его работу, однако с 1 июня региональные власти собираются расконсервировать объект и возобновить завоз отходов. Судя по материалу корреспондента "МБХ Медиа"
, протестная акция горожанам удалась. Вопрос теперь в том, какой эффект это возымеет на чиновников.
Как рассказал журналист, при входе на площадь участникам митинга предлагалось оставить свою подпись против полигона. К моменту начала демонстрации подписей было собрано уже более десяти тысяч, и это при том, что в городе живет всего двадцать тысяч человек. Почти на каждом здании на главной улице Куровского были расклеены информационные листовки, призывающие жителей выразить гражданскую позицию, а на больших рекламных щитах по всему городу висела самодельная социальная реклама.
В митинге принимало участие большое количество детей - примерно треть от общего числа протестующих. Многие из них не просто пришли с родителями, а стояли с плакатами: "Куровское не свалка", "Мы хотим чистый воздух", "Мы достойны лучшего". До начала акции активисты раздавали всем собравшимся черные надувные шары на палочках с надписью "Свалки нет". По словам корреспондента, их было так много, что площадь буквально почернела.
На сцену по очереди выходили местные жители. Так, первый спикер по имени Николай принялся цитировать Конституцию РФ со своими комментариями. "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле" - посмотрите, как сильно сказано. Наша с вами судьба неразрывно связана с нашей землей, а нашу землю хотят ввалить в мусор. Читаю Конституцию дальше: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ" - мы с вами. Только нам решать, хотим ли мы эту свалку или нет", - подчеркнул оратор.
Ближе к завершению акции ведущий объявил о начале "похорон" идеи открытия свалки. Четыре активиста в медицинских масках торжественно спустили со сцены красный бархатный гроб, наполненный мусорными мешками, и пронесли его по всей площади.
"Похороны" длились около минуты, после чего выступавшие объявили резолюцию митинга, в которой призвали президента России Владимира Путина дать указания для решения проблем "Заволенья". В противном случае жители пообещали пойти на крайние меры - перекрыть дороги к свалке.