Тысячи жителей подмосковного Куровского устроили "похороны" местному мусорному полигону (ВИДЕО)

25 мая 2018 г. "Девочку в розовом" из Волоколамска, вопреки обещаниям губернатора, так и не отправили на экскурсию в Голландию

В начале апреля губернатор Воробьев пообещал экскурсию в Голландию семье Тани Лозовой, прославившейся жестом "кхыть" в адрес главы региона. По словам мамы девочки, их не только никуда не везут, но и не пускают на полигон "Ядрово" для контроля за дегазацией.