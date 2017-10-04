

Жителям Бутырского района под видом ТПУ "пропихивают" коммерческую застройку, грозящую экоцидом Рубрики: Городская инфраструктура

Управа района Тимирязевский города Москвы



"Спору нет, ТПУ нужны, если это действительно транспортно-пересадочный узел для комфорта пассажиров, а не коммерческое жилье и торговые центры на привлекательных участках около метро", - отмечает администрация сообщества



Власти планируют расширить улицы Фонвизина и Яблочкова, а вдоль железной дороги сделать новую дорогу. "По сути наш район готовят к тому, чтобы ввести в него Северо-Восточную хорду и эстакаду с улицы Академика Королева. Первыми могут пострадать улицы Фонвизина и Яблочкова. Но если это не остановить, то следующими будут Добролюбова, Гончарова и Руставели! И это при том, что около метро "Тимирязевская" подобие ТПУ и так сформировано. Очередное отмывание бюджетных денег?" - возмущаются активисты.



Местный муниципальный депутат Алексей Лавров пишет в



Примечательно, что в Бутырском районе и по его границам подобных ТПУ планируется сразу 5. Один из них строится уже 10 лет около метро "Савеловская", в каждое ТПУ включено строительство коммерческого жилья или торговых центров, хотя они не имеют никакого отношения к транспорту и пассажирам. "А что же москвичи? Да наплевать, кому не нравится - съезжайте", - посетовали активисты. Жителям Бутырского района активно навязывают возведение транспортно-пересадочного узла "Тимирязевский", который превратит уютные и тихие улицы на севере Москвы в транзитные трассы, а также на несколько лет обеспечит горожанам "строительный ад". Слушания по этому проекту уже состоялись на этой неделе, однако активисты не оставляют надежд дать бой коммерческой застройке за счет сбора замечаний и предложений по проекту, крайний срок подачи которых истекает 29 мая."Спору нет, ТПУ нужны, если это действительно транспортно-пересадочный узел для комфорта пассажиров, а не коммерческое жилье и торговые центры на привлекательных участках около метро", - отмечает администрация сообщества "Бутырский хутор" . ТПУ "Тимирязевский" является как раз примером последнего: его проект предусматривает строительство высотного жилого комплекса, торгового центра, а также массовую вырубку деревьев для удобных подъездов к новостройкам.Власти планируют расширить улицы Фонвизина и Яблочкова, а вдоль железной дороги сделать новую дорогу. "По сути наш район готовят к тому, чтобы ввести в него Северо-Восточную хорду и эстакаду с улицы Академика Королева. Первыми могут пострадать улицы Фонвизина и Яблочкова. Но если это не остановить, то следующими будут Добролюбова, Гончарова и Руставели! И это при том, что около метро "Тимирязевская" подобие ТПУ и так сформировано. Очередное отмывание бюджетных денег?" - возмущаются активисты.Местный муниципальный депутат Алексей Лавров пишет в Facebook , что реализация ТПУ устроит в районе настоящий экоцид. По его словам, в границу планировки транспортно-пересадочного узла попадают по меньшей мере 800 деревьев, и это только толстые сформировавшиеся стволы. "Другого такого лесного массива в нашем районе нет. Компенсационных посадок деревьев в Бутырском районе, взамен уничтоженных, проект планировки ТПУ "Тимирязевская" не предусматривает", - подчеркнул он.Примечательно, что в Бутырском районе и по его границам подобных ТПУ планируется сразу 5. Один из них строится уже 10 лет около метро "Савеловская", в каждое ТПУ включено строительство коммерческого жилья или торговых центров, хотя они не имеют никакого отношения к транспорту и пассажирам. "А что же москвичи? Да наплевать, кому не нравится - съезжайте", - посетовали активисты.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 октября 2017 г. Чиновники под видом проекта ТПУ задумали возвести на севере Москвы три небоскреба

Слушания по проекту прошли накануне. Зал, по традиции, был забит согнанной массовкой, которая всячески препятствовала выступлениям противников грядущей застройки. Как небоскребы помогут решить транспортную проблему, так и не выяснилось.



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