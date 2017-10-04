Жителям Бутырского района под видом ТПУ "пропихивают" коммерческую застройку, грозящую экоцидом

Жителям Бутырского района активно навязывают возведение транспортно-пересадочного узла "Тимирязевский", который превратит уютные и тихие улицы на севере Москвы в транзитные трассы, а также на несколько лет обеспечит горожанам "строительный ад". Слушания по этому проекту уже состоялись на этой неделе, однако активисты не оставляют надежд дать бой коммерческой застройке за счет сбора замечаний и предложений по проекту, крайний срок подачи которых истекает 29 мая.
"Спору нет, ТПУ нужны, если это действительно транспортно-пересадочный узел для комфорта пассажиров, а не коммерческое жилье и торговые центры на привлекательных участках около метро", - отмечает администрация сообщества "Бутырский хутор"
. ТПУ "Тимирязевский" является как раз примером последнего: его проект предусматривает строительство высотного жилого комплекса, торгового центра, а также массовую вырубку деревьев для удобных подъездов к новостройкам.
Власти планируют расширить улицы Фонвизина и Яблочкова, а вдоль железной дороги сделать новую дорогу. "По сути наш район готовят к тому, чтобы ввести в него Северо-Восточную хорду и эстакаду с улицы Академика Королева. Первыми могут пострадать улицы Фонвизина и Яблочкова. Но если это не остановить, то следующими будут Добролюбова, Гончарова и Руставели! И это при том, что около метро "Тимирязевская" подобие ТПУ и так сформировано. Очередное отмывание бюджетных денег?" - возмущаются активисты.
Местный муниципальный депутат Алексей Лавров пишет в Facebook
, что реализация ТПУ устроит в районе настоящий экоцид. По его словам, в границу планировки транспортно-пересадочного узла попадают по меньшей мере 800 деревьев, и это только толстые сформировавшиеся стволы. "Другого такого лесного массива в нашем районе нет. Компенсационных посадок деревьев в Бутырском районе, взамен уничтоженных, проект планировки ТПУ "Тимирязевская" не предусматривает", - подчеркнул он.
Примечательно, что в Бутырском районе и по его границам подобных ТПУ планируется сразу 5. Один из них строится уже 10 лет около метро "Савеловская", в каждое ТПУ включено строительство коммерческого жилья или торговых центров, хотя они не имеют никакого отношения к транспорту и пассажирам. "А что же москвичи? Да наплевать, кому не нравится - съезжайте", - посетовали активисты.