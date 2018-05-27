

Коммунальщики-вандалы вырывают деревья и цветы, за которыми ухаживают горожане Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Так, гражданский активист и правозащитник Алексей Крапухин рассказал на своей странице в



"Я закупил деревянные рейки, нарезал из них колышки, и огородил ими кусты, дополнительно обмотав конструкции веревками. Больше кустам ничего не угрожало, они прекрасно росли в прошлом и в этом году. Все это заняло у меня очень много времени, потому что пила плохая, и занимался двором я только после работы. И вот вчера у нас снова покосили траву, не задев кусты. А сегодня вечером кольев я не обнаружил. Все выдрано с корнем. Трава подрастёт, и кусты снова срежут, потому что дворник не отличает саженец сирени от сорняка. Все труды пропали даром", - посетовал Крапухин.



По его словам, теперь он со дня на день ожидает, как придет дворник и все скосит, ведь ему теперь ничего не мешает. "Глава управы Крылатское Виктор Куцев, ГБУ "Жилищник", Собянин, почему вы так отнеслись к моим трудам по спасению ваших же кустов? Почему выдрали и выбросили мое имущество? Кто дал этот идиотский приказ?" - возмутился активист.







Как отметила в комментариях к публикации депутат Мосгордумы Елена Шувалова, ей также пришлось столкнуться с беспределом со стороны коммунальщиков. "Я купила редких сортов деревья-крупномеры задорого и посадила в лунки, где погибли деревья. Огородила, чтобы триммером не портили. Поливала, окапывала, удобряла конским навозом. Теперь пришли так называемые благоустроители с плиткой и их доканывают. Ни сна, ни отдыха", - заявила Шувалова.



Похожей историей поделился и москвич Илья Журавлев. "Я после зимы нашел каштаны, обдергал вокруг траву, но многие колышки исчезли, не успел восстановить и половину покосили, хотя уже вполне заметные были. Березки из пяти три или зачахли, или вытоптали после снятия заборчиков. Я использую любые палочки из отходов ремонта или с дачи. А тут долго был в командировке и не успел", - рассказал он.



Градозащитник Николай Аввакумов у себя в







На этой неделе сразу из разных районов столицы донеслись жалобы москвичей на то, как сотрудники "Жилищника" обходятся с деревьями, кустами и цветами, которые не значатся на балансе города. В некоторых случаях дело доходило до совершенно неоправданного вандализма. При этом не ясно, каким образом с этой проблемой можно бороться, поскольку простые ограждения из заборов и кольев выдирать растения под корень коммунальщикам не мешают.Так, гражданский активист и правозащитник Алексей Крапухин рассказал на своей странице в Facebook , что несколько лет ухаживал за деревьями и кустами, которые были высажены по указу самих чиновников во дворе одного из домов на Осеннем бульваре по программе "Миллион деревьев"."Я закупил деревянные рейки, нарезал из них колышки, и огородил ими кусты, дополнительно обмотав конструкции веревками. Больше кустам ничего не угрожало, они прекрасно росли в прошлом и в этом году. Все это заняло у меня очень много времени, потому что пила плохая, и занимался двором я только после работы. И вот вчера у нас снова покосили траву, не задев кусты. А сегодня вечером кольев я не обнаружил. Все выдрано с корнем. Трава подрастёт, и кусты снова срежут, потому что дворник не отличает саженец сирени от сорняка. Все труды пропали даром", - посетовал Крапухин.По его словам, теперь он со дня на день ожидает, как придет дворник и все скосит, ведь ему теперь ничего не мешает. "Глава управы Крылатское Виктор Куцев, ГБУ "Жилищник", Собянин, почему вы так отнеслись к моим трудам по спасению ваших же кустов? Почему выдрали и выбросили мое имущество? Кто дал этот идиотский приказ?" - возмутился активист.Как отметила в комментариях к публикации депутат Мосгордумы Елена Шувалова, ей также пришлось столкнуться с беспределом со стороны коммунальщиков. "Я купила редких сортов деревья-крупномеры задорого и посадила в лунки, где погибли деревья. Огородила, чтобы триммером не портили. Поливала, окапывала, удобряла конским навозом. Теперь пришли так называемые благоустроители с плиткой и их доканывают. Ни сна, ни отдыха", - заявила Шувалова.Похожей историей поделился и москвич Илья Журавлев. "Я после зимы нашел каштаны, обдергал вокруг траву, но многие колышки исчезли, не успел восстановить и половину покосили, хотя уже вполне заметные были. Березки из пяти три или зачахли, или вытоптали после снятия заборчиков. Я использую любые палочки из отходов ремонта или с дачи. А тут долго был в командировке и не успел", - рассказал он.Градозащитник Николай Аввакумов у себя в Facebook написал, что в минувшую пятницу утром кто-то срезал виноград и затоптал цветы, которые он посадил в этом году. "До этого там рос куст жасмина, который был сломан зимой и вывезет вместе со льдом на площадь. Все очень расстроены и никто не видел, кто это сделал", - отметил Аввакумов.



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