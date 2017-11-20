Водитель BMW, объехавший пробки по тротуарам возле Кремля, сдался полиции

Водитель BMW, выехавший на пешеходную дорожку у стен Кремля
, чтобы объехать пробку, явился в полицию. Он "полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится на сайте
ГУ МВД по Москве.
На автомобилиста составлен административный протокол по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Эта статья предусматривает штраф в размере 2 тысяч рублей.
Административное расследование началось после того, как в интернете появилось видео поездки BMW по тротуарам. СМИ писали, что за рулем был 18-летний сын крупного бизнесмена. Друзья молодого человека нецензурно выражались в адрес пешеходов, которые мешали им проехать по тротуару.