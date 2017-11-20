Водитель BMW, объехавший пробки по тротуарам возле Кремля, сдался полиции

25 ноября 2017 г. В Москве ищут "мажора", прокатившегося по пешеходным дорожкам у Кремля

ГИБДД Москвы проверяет видео, на котором автомобиль разъезжает по пешеходным дорожкам около Кремля. Автоинспекторы планируют привлечь водителя машины к ответственности.