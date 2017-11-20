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Водитель BMW, объехавший пробки по тротуарам возле Кремля, сдался полиции
27 ноября 2017 г. | Время публикации 09:18 | Последние изменения 12:08
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Водитель BMW, выехавший на пешеходную дорожку у стен Кремля, чтобы объехать пробку, явился в полицию. Он "полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

На автомобилиста составлен административный протокол по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Эта статья предусматривает штраф в размере 2 тысяч рублей.

Административное расследование началось после того, как в интернете появилось видео поездки BMW по тротуарам. СМИ писали, что за рулем был 18-летний сын крупного бизнесмена. Друзья молодого человека нецензурно выражались в адрес пешеходов, которые мешали им проехать по тротуару.
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