Юрист призвал FIFA защитить парк, который московские власти ради ЧМ-2018 превращают в стоянку грузовиков Экология Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"На участке, на который даже въезд транспорта возможен только по пропускам, будет устроен перевалочный пункт для грузового транспорта! Тяжелая техника, которая работает на стройплощадке, изуродовала окрестную территорию. Уничтожен подлесок и кустарник, перепаханы колесами сотни квадратных метров лугов. Следы уничтожения деревьев пытались скрыть - посреди разрухи сложен огромный костер, который, слава богу, не разгорелся - кругом сухая трава и пожар был бы ужасный", -



По мнению градозащитника, происходящее в Мневниковской пойме прямо противоречит Этическому кодексу FIFA. "Я прошу вас помочь защитить эту природную зону, пока не поздно. Пожалуйста, воспользуйтесь вашим влиянием, чтобы заставить Россию подчиниться принципам ответственности за окружающую среду, которые проповедует Международная федерация футбола", - заявил Ежиков в своем письме.



Он также обратил внимание футбольных чиновников на тот факт, что участок, на котором находится пункт досмотра, согласно проекту должен был находиться в другом месте - почти на километр севернее, где сейчас находится асфальтированная площадка для отстоя военной техники во время проведения парадов.



"Мы имеем сговор на городском уровне. Департамент городского имущества осознанно передал в аренду не тот участок, который предусмотрен проектом. АО "Лужники" (заказчик строительства) и подрядчик "Астерос" осознанно приступили к строительству не в том месте, не по тому проекту, без ордеров и разрешений. Департамент природопользования закрыл на стройку глаза", - подчеркнул блогер.



Природно-исторический парк "Москворецкий" расположен на северо-западе и западе столицы и занимает в основном незастроенную территорию вдоль Москвы-реки. Площадь этой ООПТ составляет около 3600 га, что составляет 23 процента от всех охраняемых природных территорий города. "Москворецкий" простирается на территорию сразу семи районов: Тушино, Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Кунцево и Филевский парк. Столичный градозащитник и юрист Иван Ежиков написал открытое письмо в адрес Международной федерации футбола (FIFA) с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сейчас разворачивается на землях природно-исторического парка "Москворецкий" в Мневниковской пойме. В угоду предстоящему чемпионату мира там началось строительство зоны досмотра большегрузных автомобилей. При этом московские власти игнорируют тот факт, что данный участок обладает статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ)."На участке, на который даже въезд транспорта возможен только по пропускам, будет устроен перевалочный пункт для грузового транспорта! Тяжелая техника, которая работает на стройплощадке, изуродовала окрестную территорию. Уничтожен подлесок и кустарник, перепаханы колесами сотни квадратных метров лугов. Следы уничтожения деревьев пытались скрыть - посреди разрухи сложен огромный костер, который, слава богу, не разгорелся - кругом сухая трава и пожар был бы ужасный", - рассказал Ежиков у себя в блоге.По мнению градозащитника, происходящее в Мневниковской пойме прямо противоречит Этическому кодексу FIFA. "Я прошу вас помочь защитить эту природную зону, пока не поздно. Пожалуйста, воспользуйтесь вашим влиянием, чтобы заставить Россию подчиниться принципам ответственности за окружающую среду, которые проповедует Международная федерация футбола", - заявил Ежиков в своем письме.Он также обратил внимание футбольных чиновников на тот факт, что участок, на котором находится пункт досмотра, согласно проекту должен был находиться в другом месте - почти на километр севернее, где сейчас находится асфальтированная площадка для отстоя военной техники во время проведения парадов."Мы имеем сговор на городском уровне. Департамент городского имущества осознанно передал в аренду не тот участок, который предусмотрен проектом. АО "Лужники" (заказчик строительства) и подрядчик "Астерос" осознанно приступили к строительству не в том месте, не по тому проекту, без ордеров и разрешений. Департамент природопользования закрыл на стройку глаза", - подчеркнул блогер.Природно-исторический парк "Москворецкий" расположен на северо-западе и западе столицы и занимает в основном незастроенную территорию вдоль Москвы-реки. Площадь этой ООПТ составляет около 3600 га, что составляет 23 процента от всех охраняемых природных территорий города. "Москворецкий" простирается на территорию сразу семи районов: Тушино, Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Кунцево и Филевский парк.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 сентября 2017 г. В Крылатском избили муниципального депутата, защищающего парк "Москворецкий" от застройки

Двое неизвестных напали на Романа Мирошниченко вечером в среду, когда он возвращался с совещания в управе, и начали бить по голове. Депутат считает нападение заказным. По мнению юриста, Мирошниченко хотели искалечить, но замысел не удался. 1 августа 2017 г. Студенты просят FIFA помешать созданию фан-зоны у стен МГУ и грозят массовыми протестами

