В ЦОДД объяснили рекордные за 5 лет пробки "привлекательностью" центра Москвы

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев в беседе с РБК
прокомментировал исследование
"Яндекса", согласно которому загруженность центральных улиц Москвы достигла максимума за последние пять лет. По мнению чиновника, подобные выводы указывают на возросшую привлекательность центра столицы.
"В результате той работы, которую проводит правительство Москвы, повысилась привлекательность центральной части города. При этом не учтены большие реконструкционные работы, которые велись по программе "Моя улица" в течение пяти месяцев именно в центральной части города", - заявил Юрьев."Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу ЦОДД также сообщает, что оценка "Яндекса", по мнению представителей Центра, "не учитывает большие ограничения на дорогах, которые были введены во время работ по программе "Моя улица" с мая по сентябрь".
Напомним, специалисты "Яндекса" разделили город на три зоны - внутри Садового кольца, между Садовым и ТТК, между ТТК и МКАД - и измерили загруженность каждой. При этом в исследовании ясно сказано, что анализировались исключительно данные за первые осенние месяцы
разных лет, когда отпускной сезон уже закончился, а снегопады еще не начались.
По оценке "Яндекса", в целом пробок в Москве стало несколько меньше, чем пять лет назад, но "в центральных зонах картина совершенно другая". Внутри Садового кольца за год скорость движения упала на 16 процентов утром и на 8 вечером. В утренний час пик средняя скорость движения на Садовом составляет около 27 километров в час, а к 18:00 падает до 15 километров в час. Загруженность улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом тоже выросла, ухудшения видны с прошлого года. Утром и в первой половине дня пробок здесь даже больше, чем в 2013-м.