"Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет

27 сентября 2017 г. В ЦОДД заявили об улучшении дорожной ситуации за счет новой разметки

По данным ЦОДД, за последние три года пропускная способность на отдельных участках, где нанесли новую разметку, выросла до 50%. В соцсетях же почти каждый день появляются гневные посты об "идиотизмах" в местах, где изменились схемы движения.