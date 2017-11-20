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"Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет
27 ноября 2017 г. | Время публикации 13:14 | Последние изменения 13:46
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками самая плохая с 2013 года. Об этом сообщается в исследовании "Яндекса". Специалисты разделили город на три зоны - внутри Садового кольца, между Садовым и ТТК, между ТТК и МКАД - и измерили загруженность каждой. Исследовались данные за первые осенние месяцы разных лет, когда отпускной сезон уже закончился, а снегопады еще не начались.

По оценке "Яндекса", в целом пробок в Москве стало несколько меньше, чем пять лет назад, но "в центральных зонах картина совершенно другая". Внутри Садового кольца за год скорость движения упала на 16 процентов утром и на 8 вечером. В утренний час пик средняя скорость движения на Садовом составляет около 27 километров в час, а к 18:00 падает до 15 километров в час.

За пять лет Садовое кольцо замыкалось восемь раз, а пробки, занимавшие более 75 процентов протяженности кольца возникали 97 раз, из них 54 - в этом году. Загруженность улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом тоже выросла, ухудшения видны с прошлого года. Утром и в первой половине дня пробок здесь даже больше, чем в 2013-м. В начале октября ТТК один раз почти замкнулось. К концу рабочего дня центр почти полностью встает, говорится в исследовании.

Среди магистралей самыми "быстрыми" компания называет Рублевское шоссе и Кутузовский проспект, самыми медленными - шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе и Рязанский проспект. Этой осенью затруднения на дорогах возникают уже около семи утра, некоторые улицы остаются загруженными до 8-9 часов вечера. В то же время "Яндекс" отмечает позитивные изменения последних пяти лет на направлениях в центр.

"Средняя скорость на всех трассах увеличилась. Вечером в сторону области движение на некоторых магистралях также ускорилось - например, на Ленинском проспекте или Профсоюзной улице", - говорится в исследовании. На Звенигородском и Ленинградском шоссе средняя скорость по сравнению с прошлыми годами упала, но "по-прежнему остается сравнительно высокой".

Меньше всего пробок обычно бывает по понедельникам, а самым тяжелым днем эксперты компании назвали четверг. В субботу выраженных часов пик нет, но в середине дня пробок может быть даже больше, чем по понедельникам. В воскресенье дороги свободнее, чем в другие дни недели. Только после 20:00 пробок больше, чем в то же время субботы.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно назвал пробки в числе самых актуальных проблем, с которыми сталкивается столица. А месяцем ранее заявлял, что Москва перестала быть лидером по пробкам, спустившись на 12-е место. По его словам, этому поспособствовали, среди прочего, такие непопулярные меры, как реорганизация движения и парковок, выделенные полосы для общественного транспорта.

По данным Центра организации дорожного движения, за три года пропускная способность в некоторых местах выросла до 50 процентов за счет новой разметки. В основном речь идет о сужении ширины полос ради организации большего числа рядов, создании переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах. Автомобилисты в свою очередь регулярно жалуются в соцсетях на странности разметки и установки дорожных знаков. Москвичам также обещали меньше пробок за счет сокращения числа полос на Садовом кольце.
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