Столичное метро пригрозило расторжением контракта рекламному подрядчику Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Трейд Компани" выиграла аукцион на право размещать рекламу в метро в августе 2016 года. По условиям договора, подрядчик должен предоставить финансовое обеспечение в размере 30 процентов от стоимости контракта, которая составляет 22,7 миллиарда рублей. Таким образом, размер обеспечения составляет 6,8 миллиарда.



Обеспечением может быть ежегодная безотзывная банковская гарантия. Рекламный подрядчик должен был предоставлять ее каждый год не позднее 8 сентября, однако этого не сделал. Это дает метрополитену основание расторгнуть договор. Осенью 2016 года банковскую гарантию за "Трейд Компани" предоставил банк "ФК Открытие", который сейчас проходит процедуру санации.



Напомним, "Трейд Компани" пришла на смену компании "Авто Селл". Бывший оператор рекламы в метро принес подземке прибыль в размере 11 миллиардов рублей, однако в апреле 2015 года компания перестала платить. Вскоре после этого метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт, а из метро исчезла вся реклама. "Авто Селл" пытался сопротивляться и выдвинул встречные претензии, заявив, что не получил обещанного объема рекламных площадей, однако суд иск не удовлетворил.



Примечательно, что несмотря на проблемы с фирмой "Авто Селл", подземка заключила новый контракт с компанией, связанной с тем же предпринимателем - Александром Геллером. На аукционе 2016 года "Трейд Компани" действовала в интересах холдинга "Гема", которым владеет Геллер. Этот факт признавали и в самом холдинге. Московский метрополитен пригрозил своему рекламному подрядчику - фирме "Трейд Компани" - возможным расторжением договора в одностороннем порядке из-за того, что организация уже почти на три месяца задерживает обязательную банковскую гарантию по контракту. Об этом в пресс-службе подземки рассказали порталу РБК "Трейд Компани" выиграла аукцион на право размещать рекламу в метро в августе 2016 года. По условиям договора, подрядчик должен предоставить финансовое обеспечение в размере 30 процентов от стоимости контракта, которая составляет 22,7 миллиарда рублей. Таким образом, размер обеспечения составляет 6,8 миллиарда.Обеспечением может быть ежегодная безотзывная банковская гарантия. Рекламный подрядчик должен был предоставлять ее каждый год не позднее 8 сентября, однако этого не сделал. Это дает метрополитену основание расторгнуть договор. Осенью 2016 года банковскую гарантию за "Трейд Компани" предоставил банк "ФК Открытие", который сейчас проходит процедуру санации.Напомним, "Трейд Компани" пришла на смену компании "Авто Селл". Бывший оператор рекламы в метро принес подземке прибыль в размере 11 миллиардов рублей, однако в апреле 2015 года компания перестала платить. Вскоре после этого метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт, а из метро исчезла вся реклама. "Авто Селл" пытался сопротивляться и выдвинул встречные претензии, заявив, что не получил обещанного объема рекламных площадей, однако суд иск не удовлетворил.Примечательно, что несмотря на проблемы с фирмой "Авто Селл", подземка заключила новый контракт с компанией, связанной с тем же предпринимателем - Александром Геллером. На аукционе 2016 года "Трейд Компани" действовала в интересах холдинга "Гема", которым владеет Геллер. Этот факт признавали и в самом холдинге.



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