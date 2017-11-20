Москва потратит 140 миллионов рублей на стратегию развития туризма до 2025 года

Столица потратит 140 миллионов рублей из бюджета на разработку проекта стратегии развития туризма в Москве до 2025 года. Открытый конкурс объявил департамент по конкурентной политике, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на портал госзакупок. Проект должен включать в себя маркетинговую, финансовую, административную и организационную модели развития туризма в городе.
Стратегия будет разработана по ряду направлений, в том числе: безопасность, инвестиционные проекты, развитие государственно-частного партнерства в сфере туризма, реализация кластерного подхода, внедрение отечественных высокотехнологичных информационно-коммуникационных разработок, формирование имиджа Москвы как города, благоприятного для
туризма и другие.
Разработчик концепции, по условиям конкурса, обязан организовать общественное обсуждение проекта стратегии с привлечением органов власти, экспертов, профильных коммерческих предприятий, общественности и самих туристов. Победитель конкурса станет известен 15 декабря. На разработку проекта дается срок до 11 декабря 2018 года.
По данным мэрии, за прошлый год туристы принесли столичному бюджету полтриллиона рублей. В следующем году, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу, в Москве ожидают 21 миллион туристов
. По мнению столичных властей, их привлекают созданные пешеходные зоны и проводимые в Москве фестивали. В результате многомиллиардные затраты на благоустройство и организацию праздников отбиваются практически за год
, объяснял мэр Сергей Собянин.