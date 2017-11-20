NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
ноября
pda
Поиск
Архив

Москва потратит 140 миллионов рублей на стратегию развития туризма до 2025 года
27 ноября 2017 г. | Время публикации 11:02 | Последние изменения 12:13
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
Столица потратит 140 миллионов рублей из бюджета на разработку проекта стратегии развития туризма в Москве до 2025 года. Открытый конкурс объявил департамент по конкурентной политике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок. Проект должен включать в себя маркетинговую, финансовую, административную и организационную модели развития туризма в городе.

Стратегия будет разработана по ряду направлений, в том числе: безопасность, инвестиционные проекты, развитие государственно-частного партнерства в сфере туризма, реализация кластерного подхода, внедрение отечественных высокотехнологичных информационно-коммуникационных разработок, формирование имиджа Москвы как города, благоприятного для туризма и другие.

Разработчик концепции, по условиям конкурса, обязан организовать общественное обсуждение проекта стратегии с привлечением органов власти, экспертов, профильных коммерческих предприятий, общественности и самих туристов. Победитель конкурса станет известен 15 декабря. На разработку проекта дается срок до 11 декабря 2018 года.

По данным мэрии, за прошлый год туристы принесли столичному бюджету полтриллиона рублей. В следующем году, когда Россия будет принимать чемпионат мира по футболу, в Москве ожидают 21 миллион туристов. По мнению столичных властей, их привлекают созданные пешеходные зоны и проводимые в Москве фестивали. В результате многомиллиардные затраты на благоустройство и организацию праздников отбиваются практически за год, объяснял мэр Сергей Собянин.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия: Москва не тратит деньги на праздники, а "инвестирует в привлечение туристов"
11 сентября 2017 г.
Мэрия: Москва не тратит деньги на праздники, а "инвестирует в привлечение туристов"
Праздник в честь Дня города посетили около 11,5 миллионов человек: в прошлом году аналогичное мероприятие посетили 10 миллионов человек, что принесло бюджету 44 миллиарда рублей. Это позволит окупить и нынешние затраты.
3 ноября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.11.2017   15:32
4
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 27 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>