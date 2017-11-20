Москва потратит 140 миллионов рублей на стратегию развития туризма до 2025 года

11 сентября 2017 г. Мэрия: Москва не тратит деньги на праздники, а "инвестирует в привлечение туристов"

Праздник в честь Дня города посетили около 11,5 миллионов человек: в прошлом году аналогичное мероприятие посетили 10 миллионов человек, что принесло бюджету 44 миллиарда рублей. Это позволит окупить и нынешние затраты.