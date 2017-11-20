Жители Новой Москвы заблокировали дорогу после гибели девочки под колесами автомобиля Общество Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Митингующие потребовали от столичных властей ввести на опасном участке дороги ограничение скорости движения в 40 километров в час, а на нерегулируемом переходе установить светофор. Местные жители прямо на встрече составили петицию с соответствующими требованиями.



Телеканал



со ссылкой на столичное управление МВД передает, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по Калужскому шоссе в сторону Коммунарки, совершил наезд на женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по наземному пешеходному переходу. Женщина получила черепно-мозговую травму и закрытые переломы двух голеней, а ее пятилетняя дочь скончалась на месте.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый водитель автомобиля, 26-летний местный житель, уже задержан. Жители поселка Коммунарка в Новой Москве устроили митинг возле места, где утром в понедельник произошло смертельное ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка. Горожане вышли на пешеходный переход и перегородили дорогу в обе стороны. Вскоре после этого, впрочем, на место приехала полиция и вытеснила собравшихся на пешеходную зону, сообщает Life Митингующие потребовали от столичных властей ввести на опасном участке дороги ограничение скорости движения в 40 километров в час, а на нерегулируемом переходе установить светофор. Местные жители прямо на встрече составили петицию с соответствующими требованиями.Телеканал "360" со ссылкой на жителей Коммунарки отмечает, что аварии на этом месте происходят регулярно. Дело в том, что на шестиполосной трассе нет островка безопасности, а потому даже переход дороги по зебре сопровождается риском для жизни, поскольку не все водители останавливаются. По словам горожан, светофор они просят уже давно, но чиновники в ответ лишь хвастаются хорошей пропускной способностью трассы в ее нынешнем виде. РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление МВД передает, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по Калужскому шоссе в сторону Коммунарки, совершил наезд на женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по наземному пешеходному переходу. Женщина получила черепно-мозговую травму и закрытые переломы двух голеней, а ее пятилетняя дочь скончалась на месте.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый водитель автомобиля, 26-летний местный житель, уже задержан.



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