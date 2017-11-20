NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
ноября
pda
Поиск
Архив

Жители Новой Москвы заблокировали дорогу после гибели девочки под колесами автомобиля
27 ноября 2017 г. | Время публикации 19:30 | Последние изменения 19:39
Рубрики: Происшествия, Общество  
 
Moscow-Live.ru
Жители поселка Коммунарка в Новой Москве устроили митинг возле места, где утром в понедельник произошло смертельное ДТП, в котором погибла пятилетняя девочка. Горожане вышли на пешеходный переход и перегородили дорогу в обе стороны. Вскоре после этого, впрочем, на место приехала полиция и вытеснила собравшихся на пешеходную зону, сообщает Life.

Митингующие потребовали от столичных властей ввести на опасном участке дороги ограничение скорости движения в 40 километров в час, а на нерегулируемом переходе установить светофор. Местные жители прямо на встрече составили петицию с соответствующими требованиями.

Телеканал "360" со ссылкой на жителей Коммунарки отмечает, что аварии на этом месте происходят регулярно. Дело в том, что на шестиполосной трассе нет островка безопасности, а потому даже переход дороги по зебре сопровождается риском для жизни, поскольку не все водители останавливаются. По словам горожан, светофор они просят уже давно, но чиновники в ответ лишь хвастаются хорошей пропускной способностью трассы в ее нынешнем виде.

РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление МВД передает, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по Калужскому шоссе в сторону Коммунарки, совершил наезд на женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по наземному пешеходному переходу. Женщина получила черепно-мозговую травму и закрытые переломы двух голеней, а ее пятилетняя дочь скончалась на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый водитель автомобиля, 26-летний местный житель, уже задержан.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.11.2017   1:26
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 ноября 2017 г. // Последняя новость 27 ноября 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>