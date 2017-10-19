В Царицыно произошел пожар на территории бывшего бетонного завода Рубрики: Происшествия

Агентство городских новостей "Москва"



В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 14:53 от одного из очевидцев. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что очаг пламени находится на втором этаже в лакокрасочной камере.



Полностью справиться с пожаром экстренным службам удалось менее чем за час: в 15:43 возгорание было полностью ликвидировано, отметили в ведомстве. В пятницу днем на улице Кантемировская в столичном районе Царицыно загорелось здание бывшего бетонного завода. В связи с возгоранием из здания были эвакуированы около 50 человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя администрации предприятия.В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 14:53 от одного из очевидцев. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что очаг пламени находится на втором этаже в лакокрасочной камере.Полностью справиться с пожаром экстренным службам удалось менее чем за час: в 15:43 возгорание было полностью ликвидировано, отметили в ведомстве.



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