В Царицыно произошел пожар на территории бывшего бетонного завода

В пятницу днем на улице Кантемировская в столичном районе Царицыно загорелось здание бывшего бетонного завода. В связи с возгоранием из здания были эвакуированы около 50 человек, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на представителя администрации предприятия.
В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 14:53 от одного из очевидцев. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что очаг пламени находится на втором этаже в лакокрасочной камере.
Полностью справиться с пожаром экстренным службам удалось менее чем за час: в 15:43 возгорание было полностью ликвидировано, отметили в ведомстве.