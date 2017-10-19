Активисты продолжают протестовать против застройки столичного ипподрома Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Слухи о закрытии Московского ипподрома ходили еще с девяностых годов: в прошлом году руководство Центрального московского ипподрома обратилось в департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма с просьбой включить ипподром



В ответ на запросы активистов в Мосгорнаследии ответили, что основную часть конюшенного хозяйства



После шумихи в СМИ в руководстве "Росипподромов" заявили, что проект Master's Рlan был ошибочным, а настоящий проект направлен в правительство Москвы и Совет директоров АОА "Росипподромы". Первый вариант проекта предусматривает реконструкцию главного здания и трибун, ремонт беговой и скаковой дорожек и конюшенного хозяйства. А на приложенных к проекту изображениях значатся новый административный корпус, паркинг посередине круга соревнований и громадное многофункциональное здание.



Второй вариант предусматривает строительство тренировочного центра в пределах полутора-двух часов езды от ипподрома и перенос туда части конюшенного хозяйства. На освободившейся площади предлагается оставить конюшни, а также выстроить детскую конноспортивную школу и конный парк, где жители и гости Москвы смогут общаться с лошадьми и совершать конные прогулки. А на изображениях к этому варианту значатся офис банка, бизнес-центр и шесть многоэтажек с подземными паркингами. Кроме того, специалисты утверждают, что горожан не следует подпускать к породистым лошадям, так что проект конного парка создан для отвода глаз.



Защитники ипподрома создали группы в соцсетях и за десять дней собрали под петицией против застройки несколько тысяч "бумажных" подписей и 16 000 электронных, а также обратились в приемные мэра Москвы и президента. Независимые депутаты пообещали, что вопрос об ипподроме будет вынесен на заседание местного Совета муниципальных депутатов, однако там сперва заявили, что "такого вопроса пока нет в повестке", и отступились только после того, как местные юристы пригрозили обратиться в прокуратуру. Однако Совет муниципальных депутатов решил не принимать обращения против застройки ипподрома, решив получить "как можно больше информации". То, что ипподром, скорее всего, застроят за время проверки, чиновников не волнует.



Между тем директор Московского конного завода Юрий Прохоров заявляет, что любой из ныне существующих проектов реконструкции ипподрома обернется полным крахом для российского коневодства. Сейчас на ипподроме постоянно живет и тренируется больше 700 лошадей, большинство которых не пользуются спросом ни в конной полиции, ни в армии, и могут работать лишь на ипподромах. При этом годовой выигрыш большинства может едва покрыть расходы на собственное содержание.



Кроме того, конюшни ипподрома находятся в плачевном состоянии, а руководство заключает договоры с арендаторами на 11 месяцев: по словам экспертов, это делается лишь с целью выкинуть коневладельцев, если на эти земли придет застройщик. Поэтому приводить хозяйство в порядок арендаторам просто невыгодно. А перенос конюшен за МКАД приведет к массовому увольнению конюхов и наездников, которые вынуждены будут тратить лишние деньги на проезд до места работы. Сам же перевоз означает расходы на услуги водителей, аренду специальных автомобилей и стресс для самих лошадей. Если же их оставить на прежнем месте в условиях плотной застройки, то лошади попросту погибнут, так как не смогут "работать" в полную силу.



Архитекторы и градозащитники, в свою очередь, отмечают, что любая новая застройка изуродует уникальный памятник архитектуры и повлияет на район в целом. Так, здание ипподрома, которое раньше было самой высокой и крупной точкой в районе, потеряется на фоне высоток, которые не смогут объединиться с историческим зданием в единый ансамбль. Многих также возмущает, что столь масштабный проект вновь разрабатывается без какого-либо общественного обсуждения и привлечения экспертного сообщества. В пресс-службе столичного стройкомплекса заявили, что не получали ни документов, ни предложений по вопросу Московского ипподрома, на заседаниях градостроительной комиссии этот вопрос также не рассматривался. Однако активисты уверены, что это лишь вопрос времени: директор "Росипподромов" недавно заявил, что застройка необходима для реставрации здания.



История с застройкой столичного ипподрома и переездом части хозяйства за МКАД получила продолжение. После шумихи в СМИ руководство "Росипподромов", в ведении которого находится столичный ипподром, открестилось от скандального проекта с небоскребами и предложило два альтернативных проекта, якобы не предусматривающих масштабной застройки. Местные активисты уверены, что эти проекты созданы для отвода глаз, и любой из них означает гибель ипподрома и столичного конезаводства в целом. Об этом пишет "Московский комсомолец" Слухи о закрытии Московского ипподрома ходили еще с девяностых годов: в прошлом году руководство Центрального московского ипподрома обратилось в департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма с просьбой включить ипподром в реестр московских достопримечательностей . Сообщалось, что туристический и рекреационный потенциал старейшего ипподрома России почти не используется, а денег на его содержание государство не выделяет, хотя комплекс нуждается в реставрации. А недавно выяснилось, что в охранной зоне памятника вместо конюшен предполагается построить небоскребы высотой до двадцати одного этажа, высотный деловой центр и несколько новых магистралей. Заказчиком концепции значилось ОАО "Росипподромы".В ответ на запросы активистов в Мосгорнаследии ответили, что основную часть конюшенного хозяйства вынесут за пределы центра столицы , а на освободившейся и прилегающей территориях ипподрома появятся детская конноспортивная школа, ветеринарная клиника, часовня и многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом, гостиница для наездников и жокеев, гостевые конюшни, подземный паркинг, новые трибуны и рекреационно-парковая зона. При этом ни новый режим использования земель ипподрома, ни градостроительный регламент, который позволил бы строительство, не разработаны.После шумихи в СМИ в руководстве "Росипподромов" заявили, что проект Master's Рlan был ошибочным, а настоящий проект направлен в правительство Москвы и Совет директоров АОА "Росипподромы". Первый вариант проекта предусматривает реконструкцию главного здания и трибун, ремонт беговой и скаковой дорожек и конюшенного хозяйства. А на приложенных к проекту изображениях значатся новый административный корпус, паркинг посередине круга соревнований и громадное многофункциональное здание.Второй вариант предусматривает строительство тренировочного центра в пределах полутора-двух часов езды от ипподрома и перенос туда части конюшенного хозяйства. На освободившейся площади предлагается оставить конюшни, а также выстроить детскую конноспортивную школу и конный парк, где жители и гости Москвы смогут общаться с лошадьми и совершать конные прогулки. А на изображениях к этому варианту значатся офис банка, бизнес-центр и шесть многоэтажек с подземными паркингами. Кроме того, специалисты утверждают, что горожан не следует подпускать к породистым лошадям, так что проект конного парка создан для отвода глаз.Защитники ипподрома создали группы в соцсетях и за десять дней собрали под петицией против застройки несколько тысяч "бумажных" подписей и 16 000 электронных, а также обратились в приемные мэра Москвы и президента. Независимые депутаты пообещали, что вопрос об ипподроме будет вынесен на заседание местного Совета муниципальных депутатов, однако там сперва заявили, что "такого вопроса пока нет в повестке", и отступились только после того, как местные юристы пригрозили обратиться в прокуратуру. Однако Совет муниципальных депутатов решил не принимать обращения против застройки ипподрома, решив получить "как можно больше информации". То, что ипподром, скорее всего, застроят за время проверки, чиновников не волнует.Между тем директор Московского конного завода Юрий Прохоров заявляет, что любой из ныне существующих проектов реконструкции ипподрома обернется полным крахом для российского коневодства. Сейчас на ипподроме постоянно живет и тренируется больше 700 лошадей, большинство которых не пользуются спросом ни в конной полиции, ни в армии, и могут работать лишь на ипподромах. При этом годовой выигрыш большинства может едва покрыть расходы на собственное содержание.Кроме того, конюшни ипподрома находятся в плачевном состоянии, а руководство заключает договоры с арендаторами на 11 месяцев: по словам экспертов, это делается лишь с целью выкинуть коневладельцев, если на эти земли придет застройщик. Поэтому приводить хозяйство в порядок арендаторам просто невыгодно. А перенос конюшен за МКАД приведет к массовому увольнению конюхов и наездников, которые вынуждены будут тратить лишние деньги на проезд до места работы. Сам же перевоз означает расходы на услуги водителей, аренду специальных автомобилей и стресс для самих лошадей. Если же их оставить на прежнем месте в условиях плотной застройки, то лошади попросту погибнут, так как не смогут "работать" в полную силу.Архитекторы и градозащитники, в свою очередь, отмечают, что любая новая застройка изуродует уникальный памятник архитектуры и повлияет на район в целом. Так, здание ипподрома, которое раньше было самой высокой и крупной точкой в районе, потеряется на фоне высоток, которые не смогут объединиться с историческим зданием в единый ансамбль. Многих также возмущает, что столь масштабный проект вновь разрабатывается без какого-либо общественного обсуждения и привлечения экспертного сообщества. В пресс-службе столичного стройкомплекса заявили, что не получали ни документов, ни предложений по вопросу Московского ипподрома, на заседаниях градостроительной комиссии этот вопрос также не рассматривался. Однако активисты уверены, что это лишь вопрос времени: директор "Росипподромов" недавно заявил, что застройка необходима для реставрации здания.



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