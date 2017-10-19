Первый дом по программе реновации появится на улице Мельникова

Власти назвали адрес, по которому построят "стартовый" дом по московской программе реновации. Как сообщается на сайте мэрии Москвы
, дом появится на улице Мельникова, владение 2: сейчас на этом участке находится здание бывшего профессионального училища номер 190, которое планируется снести.
Проект планировки территории одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы под руководством мэра Сергея Собянина. Площадь нового здания составит 33,2 тысячи квадратных метров, туда переселят жителей Таганского района.
Напомним, в следующем году в рамках реализации проекта реновации в строй войдет 51 дом
, а до 2020 года на 210 площадках будет построено 3,4 миллиона квадратных метров жилья. На реновацию планируется потратить приблизительно 400 миллиардов рублей
, всего под застройку новых домов в настоящее время готово 210 площадок, еще 150 находятся в разработке.
Строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны
. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. На 12 площадках из этих 59 дома уже построены и введены в строй, квартиры там приводятся в соответствие со стандартом реновации. В целом строительство домов первой волны позволит переселить 36 тысяч жителей из 14 тысяч квартир в 158 домах. Во вторую волну реновации, которая начнется в 2020 году, включена 151 стартовая площадка, куда переселят 83 тысячи москвичей из 410 домов.