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В выходные столицу ждет снег и дождь
27 октября 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные столицу ждет снег и дождь, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 28 октября, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, температура в Москве от минус двух до ноля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду. Днем местами небольшие осадки, гололедица, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 29 октября, также будет облачно. Небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, днем в Москве три-пять, по области один-шесть градусов тепла. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 27 октября 2017 г. 20:00
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