В выходные столицу ждет снег и дождь Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 28 октября, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, температура в Москве от минус двух до ноля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду. Днем местами небольшие осадки, гололедица, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 29 октября, также будет облачно. Небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, днем в Москве три-пять, по области один-шесть градусов тепла. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду. В выходные столицу ждет снег и дождь, сообщает Гидрометцентр России . В, 28 октября, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, температура в Москве от минус двух до ноля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду. Днем местами небольшие осадки, гололедица, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду., 29 октября, также будет облачно. Небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов, днем в Москве три-пять, по области один-шесть градусов тепла. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду.



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