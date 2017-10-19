BBC: Кремль подарит институту Жириновского гостиницу РАН в обмен на участие в выборах Рубрики: Недвижимость

Global Look Press



Сейчас институт Жириновского находится в историческом здании по адресу 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1. Это здание институт получил в бесплатное пользование в 2002 году, а несколько лет назад туда переехал и центральный аппарат ЛДПР. Теперь студенты и партийный аппарат не помещаются вместе, говорилось в письме Жириновского на имя президента России Владимира Путина, о котором в июле рассказывал



Здание гостиницы располагается на Ленинском проспекте в нескольких километрах от Кремля. В конце 90-х годов это строение было сдано в аренду Международному академическому агентству "Наука". Эта компания принадлежит РАН и управляет гостиничным комплексом академии. Площадь помещений в здании составляет 10,8 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость объекта составляет 771,2 миллиона рублей.



Близкий к Кремлю источник телеканала сообщил, что новое здание для института - своеобразная уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в предстоящих президентских выборах. Он нужен властям для имитации оппозиции и повышения явки. "Получив здание, Жириновский, скорее всего, все же согласится вновь принять участие в выборах", - пишет BBC, напоминая, что накануне прошлой президентской кампании в пользу института Жириновского отошло здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие вуза.



Первый вице-президент РАН Юрий Балега в беседе с РБК заявил, что академия



При этом он добавил, что сейчас в здании находятся магазины и офисы. РАН надеется снова сделать из него гостиницу и использовать ее. "Сможем ли мы это реализовать - другой вопрос. Для этого потребуются огромные деньги, потребуется искать новых арендаторов, которые пошли бы нам на уступки. Пока мы только начинаем решать этот вопрос", - добавил представитель академии. Российское правительство собирается передать институту лидера ЛДПР Владимира Жириновского здание гостиницы, которое сейчас принадлежит Российской академии наук (РАН), сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников. Как напоминает телеканал, похожий "подарок" Жириновский получил и перед началом предыдущей президентской кампании.Сейчас институт Жириновского находится в историческом здании по адресу 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1. Это здание институт получил в бесплатное пользование в 2002 году, а несколько лет назад туда переехал и центральный аппарат ЛДПР. Теперь студенты и партийный аппарат не помещаются вместе, говорилось в письме Жириновского на имя президента России Владимира Путина, о котором в июле рассказывал РБК Здание гостиницы располагается на Ленинском проспекте в нескольких километрах от Кремля. В конце 90-х годов это строение было сдано в аренду Международному академическому агентству "Наука". Эта компания принадлежит РАН и управляет гостиничным комплексом академии. Площадь помещений в здании составляет 10,8 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость объекта составляет 771,2 миллиона рублей.Близкий к Кремлю источник телеканала сообщил, что новое здание для института - своеобразная уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в предстоящих президентских выборах. Он нужен властям для имитации оппозиции и повышения явки. "Получив здание, Жириновский, скорее всего, все же согласится вновь принять участие в выборах", - пишет BBC, напоминая, что накануне прошлой президентской кампании в пользу института Жириновского отошло здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие вуза.Первый вице-президент РАН Юрий Балега в беседе с РБК заявил, что академия намерена сохранить за собой право собственности на здание гостиницы. "Она была нужна для того, чтобы наши ученые могли бы приезжать со всей страны в Москву, общаться с московскими коллегами и решать свои научные задачи. Эта гостиница была для нас как Мекка, куда мы все съезжались. Мы не можем требовать с наших ученых такие суммы, которые сейчас требуют гостиницы в Москве", - посетовал Балега.При этом он добавил, что сейчас в здании находятся магазины и офисы. РАН надеется снова сделать из него гостиницу и использовать ее. "Сможем ли мы это реализовать - другой вопрос. Для этого потребуются огромные деньги, потребуется искать новых арендаторов, которые пошли бы нам на уступки. Пока мы только начинаем решать этот вопрос", - добавил представитель академии.



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