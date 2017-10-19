В дни закрытия части Таганско-Краснопресненской линии усилят контроль за общественным транспортом

Московский метрополитен усилит работу Таганско-Краснопресненской линии на время закрытия трех станций южного участка с 28 октября по 3 ноября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, 28 и 29 октября по Таганско-Краснопресненской линии за сутки пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные. А с 30 октября по 3 ноября по линии пройдут 1110 поездов вместо 1100.
Кроме того, будет усилен контроль за работой автобусов в районе закрытия участка. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", сотрудники ГКУ будут патрулировать транспортно-пересадочные узлы и остановки, освобождая улицы от нелегальных перевозчиков. Специалисты проверят наличие у перевозчика необходимых документов, состояние автобусов и работу водителей. А пассажиры могут пожаловаться на работу нелегального перевозчика по телефону контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54.
Станции "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" будут закрыты
с 28 октября по 3 ноября в связи с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 4 ноября. Также в дни закрытия участка пригородные электрички Казанского направления не будут останавливаться на железнодорожной станции Выхино. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов
с минимальными интервалами движения. А в метро раздадут 350 тысяч листовок с информацией о маршрутах.
Кроме того, будет усилен контроль за работой автобусов в районе закрытия участка. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", сотрудники ГКУ будут патрулировать транспортно-пересадочные узлы и остановки, освобождая улицы от нелегальных перевозчиков. Специалисты проверят наличие у перевозчика необходимых документов, состояние автобусов и работу водителей. А пассажиры могут пожаловаться на работу нелегального перевозчика по телефону контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54.