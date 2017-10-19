В дни закрытия части Таганско-Краснопресненской линии усилят контроль за общественным транспортом

24 октября 2017 г. 200 автобусов запустят для перевозки пассажиров на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии

Для перевозки от станций метро "Кузьминки" и "Выхино" до станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" с 28 октября по 3 ноября запустят три бесплатных маршрута автобусов. Также будут усилены регулярные маршруты.