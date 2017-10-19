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Водителям рекомендовали отказаться от поездок в связи со снегопадом
27 октября 2017 г. | Время публикации 10:49
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Moscow-Live.ru
Водителям рекомендовали отказаться от поездок на автомобилях из-за непогоды. Как сообщили агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы, в течение дня в столице продолжит идти небольшой снег, местами будет гололедица.

В связи с риском увеличения количества ДТП водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом или же строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки.

Загруженность улиц в настоящее время оценивается в шесть баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Волгоградском и Рязанском проспектах, Варшавском и Волоколамском шоссе. На МКАД снижены скорости на северо-западе по внешней стороне, а также на юге - по внутренней. ТТК загружено на севере по внешней стороне, а также на юге - по внутренней.

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