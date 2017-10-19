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В подземке до конца октября появятся стойки для вызова такси
27 октября 2017 г. | Время публикации 17:02
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
На восьми центральных станциях столичного метрополитена до конца октября появятся стойки вызова такси, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Гамида Булатова. Стойки будут представлять собой небольшое устройство с сенсорным экраном, позволяющим в несколько кликов заказать машину.

"Мы надеемся, что новый сервис будет востребован у наших пассажиров", - отметил Булатов, напомнив, что пилотный проект по установке стоек с возможностью вызова такси в метрополитене был запущен еще в 2016 году на станции "Котельники".

По словам чиновника, с помощью новых стоек можно будет вызвать машины, которые зарегистрированы сервисом "Яндекс.Такси". Соответствующие устройства будут оборудованы рядом со стойками "Живое общение" на станциях "Пушкинская", "Александровский сад", "Арбатская", "Китай-город", "Курская", "Парк культуры", "Баррикадная" и "Павелецкая".
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