В подземке до конца октября появятся стойки для вызова такси

На восьми центральных станциях столичного метрополитена до конца октября появятся стойки вызова такси, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Гамида Булатова. Стойки будут представлять собой небольшое устройство с сенсорным экраном, позволяющим в несколько кликов заказать машину.
"Мы надеемся, что новый сервис будет востребован у наших пассажиров", - отметил Булатов, напомнив, что пилотный проект по установке стоек с возможностью вызова такси в метрополитене был запущен еще в 2016 году на станции "Котельники".
По словам чиновника, с помощью новых стоек можно будет вызвать машины, которые зарегистрированы сервисом "Яндекс.Такси". Соответствующие устройства будут оборудованы рядом со стойками "Живое общение" на станциях "Пушкинская", "Александровский сад", "Арбатская", "Китай-город", "Курская", "Парк культуры", "Баррикадная" и "Павелецкая".