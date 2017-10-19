В подземке до конца октября появятся стойки для вызова такси

2 февраля 2017 г. Поездки на такси за три года подешевели на треть

Если в 2014 году горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015 году - 650 рублей, то в прошлом году средний чек составил 500 рублей. Это вызвано ростом конкуренции, а также новыми способами заказа через мобильные приложения.