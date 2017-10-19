Зимой в столице опробуют новые технологии в коммунальной сфере

Глава департамента коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал об инновациях, которые будут применяться в столице в зимний сезон. Так, зимой опробуют новую технологию борьбы с наледью, во время ледяного дождя улицы будут обрабатывать мелкогравийной крошкой, а снег будут убирать в течение трех дней. Об этом заммэра столицы сообщил в интервью "Комсомольской правде"
.
По словам Бирюкова, одной из отличительных черт нового сезона станет инновационная техника борьбы с сосульками. "Нужно сделать так, чтобы под крышей на чердаке была такая же минусовая температура, как и на улице. Тогда не будет наледи на крыше", - пояснил Бирюков. - Для этого утепляем межэтажные перекрытия в доме на последнем этаже и чердаке. Кроме того, открываем дополнительные вентилируемые продухи". В этом году по такой технологии к зиме подготовили примерно 10 тысяч зданий и сооружений.
Кроме того, в столице полностью изменились правила уборки снега: если раньше при 10 сантиметрах выпавшего снега его убирали в течение семи дней, то теперь на очистку города дается три дня. Во время ледяного дождя улицы будут обрабатывать мелкогравийной крошкой с добавлением реагентов: контейнеры с крошкой установлены на остановках общественного транспорта и в оживленных местах и будут использоваться на тротуарах и дорогах в случае гололеда.
Мелкогравийную крошку будут использовать и в парках, а там, где в городе выложили плитку, станут проводить ручную и механизированную уборку без реагентов. Ручную уборку применят и в парке "Зарядье", где также увеличат количество дворников. А с октября по март будет проведен ремонт ливневок
и созданы дополнительные стоки воды.
Не останутся москвичи и без зимних развлечений: к 1 ноября в городе откроется 1300 катков, из них 190 - с искусственным льдом. Помимо этого, каждый год в столице появляются 200 - 220 лыжных трасс, для которых будут создавать искусственную лыжню из снега на основе воды, взятой рек и водоемов. В прошлом году такой эксперимент удачно прошел в нескольких районах столицы, в том числе в Марьинском парке.