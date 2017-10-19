Команда Янкаускаса проведет митинг против незаконных вмешательств в работу новых советов депутатов

Команда оппозиционера Константина Янкаускаса, взявшая большинство в муниципальном совете столичного района Зюзино, в ближайшее воскресенье проведет митинг в защиту местного самоуправления и против незаконных вмешательств в работу депутатов, которые происходят регулярно с момента завершения сентябрьских выборов. Согласно информации на странице митинга в Facebook
, акция начнется возле дома N9 по улице Каховка в воскресенье, 29 октября, в 14:00.
Организаторы мероприятия отмечают, что за полтора месяца новый совет депутатов Зюзино провел три заседания и приемы граждан, направил депутатские запросы по стартовым площадкам реновации, а также обращения по волнующим жителей проблемам. "После такого активного начала депутаты столкнулись с незаконным противодействием со стороны бывшего председателя совета депутатов Валентина Щербакова. Жители Зюзино выбрали совет депутатов, но ему не дают работать! Мэрии не нужны советы депутатов, которые зависят не от нее, а от жителей", - подчеркивается в группе мероприятия.
Как ранее рассказывал Янкаускас, Валентин Щербаков в начале октября едва не сорвал
заседание совета депутатов. Несмотря на то, что его депутатские полномочия истекли еще 20 сентября, он попытался взять заседание под свой контроль, а затем, потерпев неудачу, начал в приказном порядке требовать от новоизбранных депутатов-единороссов покинуть зал, где проходило собрание. "Это грубое публичное давление на избранных депутатов, на мой взгляд, должно быть предметом внимания правоохранительных органов", - заявил тогда Янкаускас.
Напомним, похожая ситуация ранее возникла в Черемушках. После того, как новоизбранные депутаты не позволили председательствовать бывшей главе муниципального образования Екатерине Минаевой, представители "Единой России", оказавшиеся в меньшинстве по результатам муниципальных выборов 10 сентября, устроили демарш
на заседании.
А в начале этой недели представитель партии "Единая Россия" Тигран Мкртчян решил возглавить заседание муниципальных депутатов в районе Филевский Парк, хоть и потерпел поражение на прошедших выборах. Местный мундеп Вадим Коровин объяснил возникновение подобной ситуации нежеланием единороссов "расставаться с властью", а действия Мкртчяна он назвал "захватом" заседания
совета.