Команда Янкаускаса проведет митинг против незаконных вмешательств в работу новых советов депутатов

11 октября 2017 г. Проигравший выборы единоросс попытался "захватить" заседание совета депутатов в Зюзино

Бывший председатель совета Валентин Щербаков накануне попытался взять заседание под свой контроль. Потерпев неудачу, он начал вынуждать депутатов от ЕР покинуть слушания. В оппозиции уверены, что он действовал по указанию мэрии.