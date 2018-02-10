Железнодорожная станция "Карачарово" будет построена в стиле хай-тек

Дизайн новой железнодорожной станции "Карачарово" на Горьковском направлении МЖД утвержден Москомархитектурой. Как сообщается на сайте мэра Москвы
, станция будет построена в стиле хай-тек, и ее отличительной особенностью станет обилие стекла и металла, а основными цветами в оформлении станут белый и оранжевый. В такой же гамме выполнен дизайн станции МЦК "Нижегородская", которую свяжут переходом с "Карачарово".
Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вестибюли новой железнодорожной станции будут полностью прозрачными. Стеклянные павильоны накроет крыша, которая будет выполнена в форме трамплина, как символа скорости и движения. На "Карачарово" будет предусмотрено пять пассажирских платформ, которые построят удлиненными для остановки 14-вагонных пригородных электропоездов. С электричек пассажиры смогут пересаживаться на МЦК. Строительство "Карачарово" планируется завершить до конца 2018 года.
Станция "Карачарово" войдет в состав крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла "Рязанский"
. Он свяжет Кожуховскую линию метро, Большую кольцевую линию, МЦК и наземный общественный транспорт. Предполагается, что пассажиропоток ТПУ "Рязанский" в часы пик будет составлять около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день. В составе ТПУ планируется построить подземный паркинг, торговый комплекс с торговыми галереями, ресторанами и кафе площадью 14 тысяч квадратных метров, а также высотное офисное здание и апартаменты. Строительство ТПУ планируется завершить к 2022 году.