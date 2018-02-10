Железнодорожная станция "Карачарово" будет построена в стиле хай-тек

10 февраля 2018 г. Платформу "Карачарово" перенесут к ТПУ "Рязанский" к концу года

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства рассказал журналистам о переносе железнодорожной платформы "Карачарово" к крупному строящемуся транспортно-пересадочному узлу.