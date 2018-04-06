Часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии закрылась на реконструкцию

6 апреля 2018 г. Северный вестибюль и часть платформы станции "Кутузовская" Филевской линии закроют на ремонт с понедельника

Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути, одновременно откроется противоположная часть платформы станции. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы - до 1 июня.