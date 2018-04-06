Часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии закрылась на реконструкцию

На станции "Кунцевская" Филевской линии московского метро временно закрыта часть платформы. Как сообщается на портале столичной мэрии
, с 28 апреля посадка и высадка пассажиров по направлению из центра на станции "Кунцевская" будет производиться из всех вагонов, кроме первого.
Из-за реконструкции вход и выход пассажиров к платформе производится только через вестибюли станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии. Сесть в метро и выйти на "Кунцевской" по направлению из центра сейчас нельзя. Для проезда до нее из центра надо доехать до станции "Молодежная" и вернуться обратно. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок по Филевской линии.
Напомним, ремонтные работы проходят в рамках второго этапа реконструкции Филевской линии. Завершение реконструкции позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на обновленных станциях, сократить интервалы движения поездов с четырех до трех минут, а также повысить парность поездов с 15 до 22 в час. Также в рамках реконструкции до 1 июня 2018 года закрыт северный вестибюль и часть платформы на станции "Кутузовская"
Филевской линии метро. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы - до 1 июня.