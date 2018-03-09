Студенты взяли в живой щит здание МГУ в знак протеста против фан-зоны чемпионата по футболу (ВИДЕО)

Студенты МГУ, а также солидарные с ними студенты Высшей школы экономики и Московского физико-технологического института, взявшись за руки, организовали живой щит перед главным зданием вуза. Таким образом молодые люди выразили протест против обустройства фан-зоны чемпионата мира по футболу около университета, говорится в Telegram-канале
инициативной группы МГУ.
Как передает корреспондент RTVI
, в акции участвовало около 200 человек. По плану, они должны были выстроиться на улицах Лебедева, Академика Хохлова и академика Самарского, обхватив здание университета со всех сторон. Протяженность живого щита составила бы почти 1,5 км. Полиция несколько раз просила студентов разойтись, но не стала никого задерживать.
Судя по видео очевидца, опубликованному в Telegram-канале
Ильи Варламова, ректор МГУ Виктор Садовничий наблюдал за акцией студентов с крыльца главного здания. После завершения флешмоба студенты пожаловались, что в ГЗ, где живут более шести тысяч студентов и сотрудников университета, пропал интернет на всех этажах, сообщает "Медиазона"
. Перед этим туда зашел наряд полиции.
Напомним, на этой неделе в оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны"
. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.
При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса
, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит.
По словам противников фан-зоны, представители оргкомитета ЧМ "манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" меры, которые были приняты еще в августе 2017 года. В частности, вместимость площадки сократится до 25 тысяч болельщиков, а саму ее всего лишь отодвинут на 300 метров от Главного здания вуза.