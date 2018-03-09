Студенты взяли в живой щит здание МГУ в знак протеста против фан-зоны чемпионата по футболу (ВИДЕО)

25 апреля 2018 г. В оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили о решении проблемы с фан-зоной у МГУ. Студенты опровергли

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что после недавней встречи с противниками фан-зоны было найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны". Студенты говорят, что меры, о которых говорит Дворкович, были приняты еще в прошлом году и на встрече вообще не обсуждались.