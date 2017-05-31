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Машину в Москве "заминировали" надписью на украинском языке
28 апреля 2018 г. | Время публикации 11:12
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В центре столицы полиция обследовала минивэн, на который наклеили предупреждение о бомбе, написанное на украинском языке. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, ночью 26 апреля в ОВД "Якиманка" поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском переулке припаркован минивэн Toyota c подозрительной надписью на украинском языке.

Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: "Заборонена зона!!! Москаль, не чiпай мою машину - вона замiнована!!!" (Запретная зона !!! Москаль, не трогай мою машину - она ​​заминирована! - прим.Msk.NEWSRu.com). Кинолог с собакой обследовал автомобиль, но ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Хозяйку машины вызвали в полицию для дачи объяснений, проводится проверка.

Подобный случай произошел в столице в прошлом году: жители дома по Новочеремушкинской улице рассказали о припаркованном во дворе Mercedes-Benz. На лобовом стекле авто была оставлена записка о том, что машина заминирована, однако опасных предметов в ней обнаружено не было. Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы, который недавно купил автомобиль и не успел установить сигнализацию.
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