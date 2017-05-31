Машину в Москве "заминировали" надписью на украинском языке

В центре столицы полиция обследовала минивэн, на который наклеили предупреждение о бомбе, написанное на украинском языке. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, ночью 26 апреля в ОВД "Якиманка" поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском переулке припаркован минивэн Toyota c подозрительной надписью на украинском языке.
Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: "Заборонена зона!!! Москаль, не чiпай мою машину - вона замiнована!!!" (Запретная зона !!! Москаль, не трогай мою машину - она заминирована! - прим.Msk.NEWSRu.com
). Кинолог с собакой обследовал автомобиль, но ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Хозяйку машины вызвали в полицию для дачи объяснений, проводится проверка.
Подобный случай произошел в столице в прошлом году
: жители дома по Новочеремушкинской улице рассказали о припаркованном во дворе Mercedes-Benz. На лобовом стекле авто была оставлена записка о том, что машина заминирована, однако опасных предметов в ней обнаружено не было. Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы, который недавно купил автомобиль и не успел установить сигнализацию.