

Машину в Москве "заминировали" надписью на украинском языке Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: "Заборонена зона!!! Москаль, не чiпай мою машину - вона замiнована!!!" (Запретная зона !!! Москаль, не трогай мою машину - она ​​заминирована! - прим.Msk.NEWSRu.com). Кинолог с собакой обследовал автомобиль, но ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Хозяйку машины вызвали в полицию для дачи объяснений, проводится проверка.



Подобный случай произошел в столице В центре столицы полиция обследовала минивэн, на который наклеили предупреждение о бомбе, написанное на украинском языке. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, ночью 26 апреля в ОВД "Якиманка" поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском переулке припаркован минивэн Toyota c подозрительной надписью на украинском языке.Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: "Заборонена зона!!! Москаль, не чiпай мою машину - вона замiнована!!!" (Запретная зона !!! Москаль, не трогай мою машину - она ​​заминирована! -). Кинолог с собакой обследовал автомобиль, но ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Хозяйку машины вызвали в полицию для дачи объяснений, проводится проверка.Подобный случай произошел в столице в прошлом году : жители дома по Новочеремушкинской улице рассказали о припаркованном во дворе Mercedes-Benz. На лобовом стекле авто была оставлена записка о том, что машина заминирована, однако опасных предметов в ней обнаружено не было. Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы, который недавно купил автомобиль и не успел установить сигнализацию.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 мая 2017 г. Москвич "заминировал" машину, опасаясь угона

Жители дома по Новочеремушкинской улице обнаружили Mercedes-Benz, на лобовом стекле которого была оставлена записка о том, что машина заминирована. Как выяснилось, ее владелец не успел установить сигнализацию и боялся угона.



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